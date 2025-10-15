M jak miłość. Pobici Jakub z Marcinem ostrzegają! Będzie kolejna walka - ZDJĘCIA

Osobliwe nagranie na Instagramie „M jak miłość”

Nagranie z planu „M jak miłość” zostało opublikowane na Instagramie aktorów 14 października, w Dniu Nauczyciela. Z tej okazji serialowa Kama wraz z Marcinem i Jakubem nagrali krótkie, humorystyczne życzenia, nawiązujące do tego, co wydarzy się w następnych wątkach. Nie będzie kolorowo... Ten obrazek mówi swoje!

Pobici Marcin z Jakubem nagrywają życzenia

„W dniu nauczyciela życzymy wam, żebyście spotkali na swojej drodze jak najmniej łobuzów. Chociaż… łobuzy kochają najbardziej” - mówi stojąca na środku serialowa Kama, a Jakub z Marcinem tylko przytakują.

Choć materiał ma lekki, żartobliwy ton, widoczny stan bohaterów i ich pobite twarze sugerują, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” nie zabraknie dramatycznych scen. Nie wiadomo jeszcze, czy konflikt, w który zostaną wciągnięci, będzie wynikał z pracy detektywów, czy z prywatnych porachunków, ale jedno jest pewne: Jakub i Marcin będą mieli pełne ręce roboty.

Kolejny dramat w życiu Marcina z Jakubem?

Możliwe, że pobicia i brud od krwi mogą zwiastować kolejną niebezpieczną sprawę lub pojawienie się nowego wroga, który wystawi spryt i odwagę detektywów na próbę. Widać, że Marcin i Jakub są gotowi na wszystko, by chronić siebie i swoich bliskich. Zapowiada się więc kilka naprawdę emocjonujących odcinków, a wideo zza kulis pokazuje, że aktorzy wkładają w swoją grę nie tylko energię, ale i pełne zaangażowanie w tworzenie napięcia na ekranie.

Nie jest także pewne, czy konflikt obu panów nie rozkręci się mocniej wokół spotkań i coraz bliższych relacji Jakuba z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), czyli byłą kochanką Chodakowskiego. Kręcone aktualnie sceny przyniosą efekt dopiero po kilku miesiącach. Ewidentnie wydarzy się coś złego.