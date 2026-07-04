Powrót serialu na antenę po letniej przerwie przyniesie gigantyczne napięcie w wątku małżeństwa Rogowskich. Choć mogło się wydawać, że lekarz definitywnie zamknie bolesny rozdział pozamałżeńskiej relacji i skupi się na odbudowywaniu zaufania Marii (Małgorzata Pieńkowska), przeszłość upomni się o niego w najmniej spodziewanym momencie. Joanna (Dominika Sakowicz) nie będzie potrafiła pogodzić się z porzuceniem, a jej samotna podróż autem po lesie stanie się zapalnikiem dla serii zdarzeń, które zburzą dotychczasowy porządek i wystawią lojalność Artura na ostateczną próbę.

Desperackie błaganie nieszczęśliwej kochanki

Emocjonalna gra Joanny rozpocznie się od pełnych emocji wiadomości tekstowych, którymi zacznie atakować Artura, podczas, gdy ten spędza spokojny czas ze swoją żoną. Dobrzańska, ogarnięta rozpaczą i poczuciem samotności, złamie dotychczasowe ustalenia o całkowitym braku kontaktu. Nie mogąc znieść chłodu ze strony mężczyzny, wyśle do niego pełen bólu list w formie SMS-a.

Przepraszam, że łamię naszą umowę, ale ten dzień omal mnie nie zabił… Nie potrafię pogodzić się z tym, że patrzysz na mnie jak na zupełnie obcą ci osobę…

Świadomość, że lekarz zrezygnował z pracy w dotychczasowym szpitalu, by odciąć się od przeszłości, pogłębi tylko jej poczucie straty. Dobrzańska wyleje swój żal, pisząc:

Jak ty okrutnie dotrzymujesz słowa…

Na jednej wiadomości jednak się nie skończy – chwilę później Artur ujrzy na ekranie kolejną wiadomość, w której kobieta wyznaczy miejsce spotkania i zapowie gotowość do wielogodzinnego oczekiwania:

Muszę cię zobaczyć, chociaż ostatni raz… Wiem, że wybrałeś swoją żonę, rodzinę, ale błagam cię tylko o jedno spotkanie. Będę zaraz na naszej trasie w lesie i mogę choćby do północy czekać tam na ciebie…

Maria zostanie perfidnie oszukana

Słowa te całkowicie zburzą wewnętrzny spokój Artura, wywołując w nim potężny dylemat moralny. W tym samym czasie jego niczego nieświadoma żona, Maria, będzie szykowała się do zaplanowanego wcześniej, wspólnego spaceru. Widząc poruszenie męża, nie domyśli się, że przed momentem przeczytał on wiadomości od dawnej partnerki. Rogowski, zamiast wyznać prawdę, ucieknie się do natychmiastowego oszustwa, tłumacząc się nagłym wezwaniem do pacjenta:

Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić… — skłamie Artur.

Marysia, wykazując się troską, zaproponuje nawet wspólne podwiezienie go na miejsce, jednak jej propozycja zostanie odrzucona. Wielkie zdenerwowanie sprawi jednak, że lekarz popełni kardynalny błąd, przez który może zostać łatwo nakryty na kłamstwie - w pośpiechu nie weźmie ze sobą torby, na szczęście czujna Marysia natychmiast to zauważy i przypomni o niej mężowi. Artur będzie próbował wybrnąć z tej sytuacji:

No widzisz, co się ze mną dzieje… — odpowie zakłopotany mężczyzna, próbując maskować panikę.

Kiedy kolejny sezon serialu "M jak miłość"?

Premierowy 1937. odcinek „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września w TVP2. Wtedy dowiemy się, czy dawna obietnica wierności legnie w gruzach i jak będzie wyglądała schadzka byłych kochanków.

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