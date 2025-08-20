M jak miłość. Piotrek wywinie Kindze ostry numer! Magda znów przejmie się małżeństwem Zduńskich

"M jak miłość" odcinek 1872 po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fani serialu doskonale pamiętają, że kilka sezonów temu Piotrek wyjechał do Stanów, gdzie współpracował z Kamilą (Anna Gorajska). Ich relacja była daleka od koleżeńskiej, bo kobieta ewidentnie poczuła coś do prawnika, pocałowała Zduńskiego, a atmosfera między nimi stawała się coraz bardziej napięta. To właśnie wtedy Magda stanęła murem za Kingą i zrobiła wszystko, by ocalić jej małżeństwo. Teraz historia zatoczy koło… Magda znów zacznie podejrzewać, że Piotrek mógł wywinąć żonie coś bardzo nieprzyjemnego.

Kinga w fatalnej formie w „M jak miłość” po wakacjach

W 1872. odcinku M jak miłość Kinga nie będzie wyglądać najlepiej. Sama spróbuje zbagatelizować objawy, ale Piotrek zauważy jej osłabienie. – Kinga? Wiesz, ostatnio bardzo blado wyglądasz… – cytuje portal światseriali.interia.pl zatroskanego Piotrka, a po chwili doda:

– Może to przez te kłopoty ze snem?

Jednak nie tylko on zauważy, że coś jest nie tak. Magda również zwróci uwagę na pogorszoną kondycję przyjaciółki.

– Masz cienie pod oczami. Co się dzieje? Masz jakieś kłopoty? Jesteś chora? – zapyta.

– Nie, nic mi nie jest… – westchnie Kinga, choć nie zabrzmi to przekonująco.

Magda nie odpuści. Oskarży Piotrka o krzywdę przyjaciółki

Budzyńska od razu zacznie podejrzewać, że w grę mogą wchodzić problemy małżeńskie. – To o co chodzi? O pracę, dom…? Czyżby nasz święty Piotruś wywinął ci jakiś numer? Bo wyglądasz tak, jakbyś była z krzyża zdjęta. Fatalnie po prostu – rzuci bez ogródek.

Kinga w końcu się przełamie.

– Ale masz rację, mam problem… Głupio mi o tym mówić, pewnie uznasz, że ześwirowałam… – powie poważnie.

– Gadaj – zachęci Magda.

– Od paru tygodni prześladuje mnie taki koszmar, w kółko ten sam… Ktoś mnie obserwuje, potem goni, a ja nie mogę uciec… Wiem, że chce mnie skrzywdzić. A ja nic nie mogę zrobić – zwierzy się właścicielka bistro.

Czy Magda znów uratuje Zduńskich?

Choć na pierwszy rzut oka problemy Kingi mogą mieć podłoże zdrowotne czy psychiczne, Magda doskonale pamięta dawne występki Piotrka i wie, że w tej rodzinie nie raz dochodziło do kryzysów. Czy i tym razem to ona stanie się osobą, która powstrzyma rozpad małżeństwa Zduńskich? Chyba chodzi o coś innego, co ma związek z działaniam podłego Hoffmana (Mateusz Rusin).