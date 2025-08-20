M jak miłość. Piotrek wywinie Kindze ostry numer! Magda znów przejmie się małżeństwem Zduńskich

Małgorzata Pala
2025-08-20 12:00

Nowy sezon M jak miłość zacznie się nerwowo w domu Zduńskich. Już w 1872 odcinku „M jak miłość” po wakacjach Kinga (Katarzyna Cichopek) będzie coraz słabsza, a Piotrek (Marcin Mroczek) pierwszy zauważy, że coś jest nie tak. W tej trudnej sytuacji jak zwykle wkroczy Magda (Anna Mucha), która zacznie podejrzewać, że Zduński wywinął przyjaciółce niezły numer. Nie raz w przeszłości stawała w obronie małżeństwa Kingi i Piotra. Tym razem też zaistnieje taka potrzeba?

"M jak miłość" odcinek 1872 po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fani serialu doskonale pamiętają, że kilka sezonów temu Piotrek wyjechał do Stanów, gdzie współpracował z Kamilą (Anna Gorajska). Ich relacja była daleka od koleżeńskiej, bo kobieta ewidentnie poczuła coś do prawnika, pocałowała Zduńskiego, a atmosfera między nimi stawała się coraz bardziej napięta. To właśnie wtedy Magda stanęła murem za Kingą i zrobiła wszystko, by ocalić jej małżeństwo. Teraz historia zatoczy koło… Magda znów zacznie podejrzewać, że Piotrek mógł wywinąć żonie coś bardzo nieprzyjemnego.

Kinga w fatalnej formie w „M jak miłość” po wakacjach

W 1872. odcinku M jak miłość Kinga nie będzie wyglądać najlepiej. Sama spróbuje zbagatelizować objawy, ale Piotrek zauważy jej osłabienie. – Kinga? Wiesz, ostatnio bardzo blado wyglądasz… – cytuje portal światseriali.interia.pl zatroskanego Piotrka, a po chwili doda:

– Może to przez te kłopoty ze snem?

Jednak nie tylko on zauważy, że coś jest nie tak. Magda również zwróci uwagę na pogorszoną kondycję przyjaciółki.

Masz cienie pod oczami. Co się dzieje? Masz jakieś kłopoty? Jesteś chora? – zapyta.

Nie, nic mi nie jest… – westchnie Kinga, choć nie zabrzmi to przekonująco.

Magda nie odpuści. Oskarży Piotrka o krzywdę przyjaciółki

Budzyńska od razu zacznie podejrzewać, że w grę mogą wchodzić problemy małżeńskie. – To o co chodzi? O pracę, dom…? Czyżby nasz święty Piotruś wywinął ci jakiś numer? Bo wyglądasz tak, jakbyś była z krzyża zdjęta. Fatalnie po prostu – rzuci bez ogródek.

Kinga w końcu się przełamie.

Ale masz rację, mam problem… Głupio mi o tym mówić, pewnie uznasz, że ześwirowałam… – powie poważnie.

– Gadaj – zachęci Magda.

Od paru tygodni prześladuje mnie taki koszmar, w kółko ten sam… Ktoś mnie obserwuje, potem goni, a ja nie mogę uciec… Wiem, że chce mnie skrzywdzić. A ja nic nie mogę zrobić – zwierzy się właścicielka bistro.

Czy Magda znów uratuje Zduńskich?

Choć na pierwszy rzut oka problemy Kingi mogą mieć podłoże zdrowotne czy psychiczne, Magda doskonale pamięta dawne występki Piotrka i wie, że w tej rodzinie nie raz dochodziło do kryzysów. Czy i tym razem to ona stanie się osobą, która powstrzyma rozpad małżeństwa Zduńskich? Chyba chodzi o coś innego, co ma związek z działaniam podłego Hoffmana (Mateusz Rusin).

