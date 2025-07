M jak miłość. Ostatni raz Katarzyny Cichopek w roli Kingi. Zniknie na długi czas! Wiemy, co się stanie - ZDJĘCIA

Tak wyglądał ostatni dzień Katarzyny Cichopek na planie "M jak miłość"

Na planie "M jak miłość" nadszedł czas pożegnań przed przerwą wakacyjną aktorów i pozostałych członków ekipy. Nie dość, że latem emisja hitowego serialu jest wstrzymana, a na premierowe odcinki trzeba czekać aż do września, to teraz jeszcze za kulisami "M jak miłość" nic się nie będzie działo. Ruszają bowiem wakacje, urlopy dla obsady i całej produkcji, chociaż nie wszyscy kończą nagrywanie nowe sezonu w jednym momencie.

Katarzyna Cichopek jako jedna z pierwszych na swoim profilu na Instagramie ogłosiła, że to jej koniec w roli Kingi w "M jak miłość" przed dłuższą przerwą. Ostatni raz wcieliła się w rolę Zduńskiej w chwil, gdy Kinga, Piotrek i ich najstarsze dzieci - 16-letnia Lenka i 13-letni Misiek wyruszyli na rodzinne wakacje. Co ciekawe, nie zabierając ze sobą najmłodszych córek, 6-letnich bliźniaczek - Emilki i Zuzi (Julia i Marcelina Kempka).

Wyjazd Kingi i Piotrka tylko z dwójką dzieci w "M jak miłość" po wakacjach

Ten odcinek "M jak miłość" z wyjazdem Zduńskich widzowie zobaczą w TVP dopiero późną jesienią, kilka tygodni po rozpoczęciu kolejnego sezonu we wrześniu. Cichopek nie ujawniła, dokąd Kinga i Piotrek tylko z dwójką dzieci wyjadą na urlop. W zeszłym roku pojechali sami tylko dwoje nad jezioro, bo dzieci zostawili w domu z matką Kingi, Krysią Filarską (Hanna Mikuć). Teraz wezmą jedynie Lenkę i Miśka, więc najpewniej będzie to jakiś krótki wyjazd, może do Grabiny.

"Kochani, właśnie skończyłam ostatni plan zdjęciowy aż do września, co oznacza, że ZACZYNAM WAKACJE" - napisała Cichopek w relacji z pożegnania z "M jak miłość".

Impreza przez pożegnaniem Cichopek z "M jak miłość"

Razem z Katarzyną Cichopek ostatni dzień na planie "M jak miłość" byli też Marcin Mroczek i ich ekranowe dzieci. Wiadomo już, że przed wyjazdem Zduńskich z Lenką i Miśkiem cała czwórka zawita do Grabiny, gdzie w ogrodzie przed domem Mostowiaków odbędzie się huczna impreza z okazji pięknego jubileuszu. Lepszego pożegnania z serialem Cichopek nie mogła sobie wymarzyć!