M jak miłość. Huczna impreza u Mostowiaków. Tak będą świętować piękny jubileusz w Grabinie- ZDJĘCIA

Co to był za dzień na planie "M jak miłość". W ekranowej Grabinie powstał właśnie odcinek jubileuszowy z okazji 25-lecia serialu. Produkcja "M jak miłość" zadbała o to, by widzowie zapamiętali go na długo! Do późnej nocy kręcono sceny hucznej imprezy u Mostowiaków na podwórku domu Barbary (Teresa Lipowskiej). Na przyjęcie w plenerze przybędzie niemal cała rodzina seniorki rodu, łącznie z najmłodszym prawnukiem. Zobacz ZDJĘCIA jak będą się bawić Mostowiakowie w odcinku specjalnym na 25. urodziny "M jak miłość".