M jak miłość, ostatni odcinek 1871: Kolejne dziecko Anety i Olka nie rozwiąże ich problemów! Wymusi na nim ciążę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. To się wydarzy po wakacjach - WIDEO

M jak miłość. Paweł w szpitalu po bójce w nowym sezonie! To się wydarzy w kolejnych odcinkach - ZDJĘCIA

Finał sezonu "M jak miłość" ostatni odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Olka w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami nadal nie zostanie opanowana! Chodakowski nie wróci do pracy w klinice, nie będzie w stanie operować, a Aneta dojdzie do wniosku, że musi działać, bo z mężem zamiast lepiej będzie coraz gorzej. Szybko oceni, że złe samopoczucie Olka to efekt zażywanych leków psychotropowych, które zlecił mu neurolog po ostatnim pobycie w szpitalu. Przyciśnięty przez żonę Olek przyzna się, że już nie bierze tabletek przepisanych przez specjalistę.

Koniec sezonu "M jak miłość". Olek odstawi leki psychotropowe

- Moim zdaniem, ty masz źle dobrane leki, stąd te paskudne skutki uboczne, to otępienie i tak dalej... - Bzdura! - To nie jest żadna bzdura! I najgorsze jest to, że ty po tych psychotropach nie jesteś w stanie nawet racjonalnie ocenić sytuacji... - Oczywiście, że jestem! Jestem, bo przestałem je brać! Odstawiłem je! - Ale jak to odstawiłeś? - Co się tak patrzysz?! Normalnie odstawiłem. Nie służyły mi, bolała mnie po nich głowa. Nie mogłem się skupić, jeździć samochodem! - Przecież ty dobrze wiesz, że leków psychotropowych nie wolno odstawiać tak z dnia na dzień! Ty jesteś kompletny idiota. W tym tempie to ty nigdy nie wrócisz do zdrowia!

Aneta zmusi Olka, żeby zrobił jej dziecko w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość"

W finale sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku Aneta zaciągnie Olka na wizytę do innego lekarza, który wprowadzi inne leczenie, by chirurg-ortopeda jak najszybciej wyzdrowiał i mógł się zająć swoimi pacjentami. Troskliwa żona Chodakowskiego postara się jednak o to, żeby jeszcze tego samego dnia skoczyło mu ciśnienie. Bo nagle Aneta postanowi zajść w ciążę i oznajmi Olkowi, że musi działać natychmiast, bo ona nie przyjmuje odmowy.