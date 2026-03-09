M jak miłość, odcinek 1919: Ostatnie chwile Kamy i Marcina przed rozstaniem. Straci ją na zawsze? - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama odejdzie od Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość", bo nie zniesie dłużej strachu o życie męża! To wcale nie oznacza, że przestanie go kochać. Przeciwnie, miłość Kamy stanie się jeszcze silniejsza po wielu dniach rozłąki, ukrywania się na Śląsku w mieszkaniu wujka Erwina (Andrzej Dopierała).

Kiedy zagrożenie minie i Kama wróci do Marcina, boleśnie się przekona, że napięcie związane z jego pracą nadal mocno ich dzieli. Wciąż będzie nalegała, by detektyw zmienił zawód na bardziej bezpieczny, lecz Chodakowski się na to nie zgodzi. Wyzna nawet Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), że nie odejdzie z agencji detektywistycznej, że nie zerwie ich współpracy, bo ta praca to nie tylko jego największa pasja, ale też nie umie robić nic innego.

Niespodzianka Marcina dla Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość" nic nie zmieni!

Po powrocie Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin po cichu będzie liczył na to, że udobrucha żonę niespodziankę, jaką dla niej przygotuje. W dawnym sklepie Kamy, butiku z odzieżą vintage, urządzi jej wymarzony salon fryzjerski. Dokładnie taki, jaki chciała mieć. Prezent od męża ucieszy Kamę, ale nie na długo. Bo zorientuje się, że on nie zmieni zdania w sprawie pracy.

Przykry finał randki Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość". Znów się pokłócą

Romantyczna kolacja Kamy i Marcina w salonie fryzjerskim w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie miała przykry finał dla Chodakowskich. Bo to będą ich ostatnie chwile razem. Chociaż Marcin spróbuje przekonać żonę, że od teraz jego praca w agencji detektywistycznej będzie wyglądała inaczej, że będzie bardziej ostrożny, to Kama będzie uparcie trwała przy swoim. Żądając, żeby rzucił pracę! Strach o życie ukochanego będzie dla niej nie do zniesienia.

Ostatnia rozmowa Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" nie przyniesie żadnego rozwiązania ich problemu. On postawi się żonie, a ona nie będzie chciała ustąpić i powtórzy swoją groźbę o odejściu.

- Przepraszam cię za te nerwy, strach. Za to, że wywróciłem twoje życie do góry nogami. Chciałem chociaż trochę ci to wynagrodzić - Marcin, cytowany przez światseriali.interia.pl, zapewni Kamę, że chce, żeby była szczęśliwa. - Naprawdę doceniam twój gest, to cudowne, co dla mnie zrobiłeś, ale nie możemy dłużej od tego uciekać. Musimy wrócić do tej rozmowy, bo ja zdania nie zmieniłam i nie zmienię... - Czyli jeśli nie rzucę pracy w agencji, odejdziesz ode mnie? I mówisz to serio? Kama, zrozum... To moja praca, moja pasja, moje wszystko! - Twoje "wszystko"? - Kama nie uwierzy w to, co usłyszy. Jaka praca była ważniejsza od niej!

Ostatnie chwile Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" przed jej odejściem

W tym momencie w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin zrozumie, że zabrnął za daleko, lecz nie odpuści. Nie pozwoli, żeby Kama dyktowała mu, co ma w życiu robić. Przecież kiedy się poznali, wiedziała, jak spełnia się w pracy detektywa, z jakim ryzykiem wiąże się ten zawód. Nie przewidzi jednak, że to jego ostatnie chwile z Kamą przed jej odejściem.

- Wiesz, że nie to miałem na myśli... Kochanie, rozmawialiśmy już o tym. Jestem gotowy wprowadzić jakieś zmiany, brać lżejsze sprawy, ale pracy nie zmienię! Za dużo kosztowało mnie, żeby dojść do tego miejsca, zdobyć zaufanie klientów, stworzyć tę agencję... Nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić cokolwiek innego! Proszę, popatrz na to z mojej perspektywy! Gdybym to ja postawił ci takie ultimatum, jakbyś się czuła na moim miejscu? Obiecuję, że od teraz będę na siebie jeszcze bardziej uważał! Koniec z grubymi przekrętami, niebezpiecznymi klientami... Proszę cię, musisz mi zaufać, już nic złego się nie wydarzy, będziemy chuchać na zimne! Wierzysz mi? - zapyta Marcin. - Chciałabym wierzyć... - odpowie Kama bez przekonania.

Kama odejdzie od Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość". Zostawi mu tylko list

A kiedy w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin wróci później do mieszkania, Kama zniknie. Spakuje się i odejdzie od niego, a na pożegnanie zostawi tylko list, w którym uprzedzi męża, że nie wróci dopóki nie rzuci pracy.

Dopiero kolejne odcinki "M jak miłość" w kwietniu dadzą widzom odpowiedź na pytanie, czy Marcin zmieni swoje życie dla Kamy, zrezygnuje z bycia detektywem, żeby ocalić ich małżeństwo.