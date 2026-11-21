Pościg Mariusza za Kasię w Bratysławie w 1966 odcinku "M jak miłość" i plan zabójstwa żony!

Zwyrodnialec Mariusz Sanocki w 1966 odcinku "M jak miłość" zaplanuje zabójstwo Kasi i będzie chciał zamordować żonę tak, jak Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), nie zostawiając po sobie żadnego śladu!

Uzbrojony w pistolet Jakuba Karskiego, który wykradnie w sejfu w domu detektywa, bezwzględny Mariusz w 1966 odcinku "M jak miłość" ruszy w pościg za Kasią aż do Bratysławy. Bo dzięki wizytówce z sejfu Jakuba upewni się, że właśnie tam Kasia się przed nim ukryła!

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W drodze do stolicy Słowacji bezlitosny psychopata w 1966 odcinku "M jak miłość" zacznie kreślić w głowie plan morderstwa. To będzie jego zemsta na Kasi za wszystkie kłamstwa i zdradę! Nie daruje ukochanej tego, że od samego początku oszukiwała go w sprawie Zosi, że to córka Jakuba, a nie jego!

Czy Kasia zginie w 1966 odcinku "M jak miłość"? Mariusz ją zabije i porwie Zosię?

Po dotarciu do Bratysławy żądny zemsty Mariusz w 1966 odcinku "M jak miłość" namierzy prywatną klinikę, w której Kasia zacznie pracę dzięki swojej przyjaciółce ze studiów. Będzie doskonale wiedział, że musi zabić Kasię tak, by nikt go nie zauważył. A mając pistolet Jakuba z łatwością upozoruje zbrodnię, której winny będzie Karski...

Wstrząsające wydarzenia, które rozegrają się w 1966 odcinku "M jak miłość" mają doprowadzić do tego, że Mariusz po zabójstwie Kasi ucieknie ze Słowacji z Zosią, porwie córkę jej i Jakuba, wywiezie ją tak daleko, by Karski nigdy nie znalazł dziecka.

Czy Kasia zginie z rąk Mariusza w 1966 odcinku "M jak miłość", a Zosia zostanie porwana? Na szczęście do Bratysławy za psycholem Mariuszem ruszy też Jakub i tylko on może uratować nie tylko swoją córkę, ale także Kasię przed śmiercią.

Póki co produkcja "M jak miłość" nie ujawnia, jak się skończy plan zbrodni Mariusza, czy Kasia i Zosia zostaną ocalone przez Jakuba. Ale wiadomo na pewno, że Paulina Lasota nie odchodzi z "M jak miłość", więc Kasia przeżyje...

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Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?