Marysia zdecyduje się na rozwód z Arturem w 1961 odcinku "M jak miłość"

Romans Artura i Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość" wybuchnie z nową siłą, a kochankowie nie będą sobie szczędzili czułości nawet w miejscach publicznych! Po schadzce w kawiarni w Gródku Rogowski zabierze Joasię na spacer i wtedy zauważy ich Marysia.

Widok zakochanego, szczęśliwego Artura to kropla, która przeleje czarę goryczy! Zdradzona, oszukiwana Marysia upewni się w swojej decyzji, że rozwód to jedyne wyjście, że ich małżeństwo przestało istnieć.

Ostateczną decyzję Marysi o rozwodzie z Arturem w 1961 odcinku "M jak miłość" pozna Piotrek, który odczyta taką wiadomość od matki:

„Jestem zdecydowana. Chcę złożyć pozew” – napisze Marysia do syna prawnika.

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Piotrek nie podejmie się rozwodu Rogowskich w 1961 odcinku "M jak miłość"

Jednak to nie Piotrek podejmie się sprawy rozwodowej Rogowskich w 1961 odcinku "M jak miłość". Syn Marysi uzna, że nie może stanąć przeciwko ojczymowi w sądzie. Nie zostawi jednak matki bez wsparcia i przekaże rozwód Rogowskich zaufanemu prawnikowi - Andrzejowi Budzyńskiemu.

Budzyński złoży w sądzie pozew Marysi o rozwód z Arturem w 1961 odcinku "M jak miłość"

W finale 1961 odcinka "M jak miłość" Marysia usłyszy od Piotrka, że Budzyński złoży w jej imieniu w sądzie pozew o rozwód z Arturem, by jak najszybciej zakończyć ich małżeństwo. Przy okazji doradzi matce, by jeszcze raz przemyślała, czy chce się rozwieść z niewiernym mężem. Ale tu już nie będzie o czym myśleć - skoro Artur wróci do Joanny, to Marysia nigdy mu nie wybaczy romansu.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nigdy do niego nie wróci