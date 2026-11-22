Podły podstęp Domańskiej przeciwko Kamie w 1959 odcinku "M jak miłość"

Manipulantka Domańska w 1959 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie dyrygowała oszustką Lilką Kolender (Monika Sznajder), by oskarżyła Kamę o zniszczenie włosów i pozwała Chodakowską do sądu. Mało tego, nie zniesie żadnego słowa sprzeciwu "wspólniczki".

Nic dziwnego, że Kama i Marcin nie będą mogli spać spokojnie, a prawnik Piotrek Zduński (Marcin Mroczek) uprzedzi ich, że sprawa najpewniej skończy się w sądzie. Bo adwokat Lilki, opłacony przez Domańską, nie odpuści.

Kama uwierzy w 1959 odcinku "M jak miłość", że Domańska ją wspiera i dobrze jej życzy

W internecie rozkręci się hejt na salon Kamy, lecz w 1959 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie w jej obronie stanie sama Elżbieta Domańska. To będzie kolejny podstęp, kiedy była szefowa Marcina zamieści w sieci pozytywną opinię o salonie Kamy, po to, by uśpić jej czujność.

"Łatwo jest obrzucić kogoś błotem, nie przedstawiając żadnych dowodów. Jestem klientką salonu od niedawna, ale korzystam z usług wielu topowych zakładów w Warszawie i zaręczam, że salon pani Kamy nie ustępuje poziomem żadnemu z nich. Elżbieta Domańska"

Chodakowscy w 1959 odcinku "M jak miłość" nie będą mieli pojęcia, że przebiegła bizneswoman cały czas z nimi pogrywa. Kama uwierzy za to, że Domańska chce jej okazać swoje wsparcie. Choć jeszcze nie tak dawno chciała odebrać jej Marcina!

- Teraz to jestem w szoku. Skoro ona odpuściła, to może ja też powinnam…

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Kama i Marcin w 1959 odcinku "M jak miłość" poznają męża Domańskiej - Artura

Zła do szpiku kości Elżbieta w 1959 odcinku "M jak miłość" szybko dopnie swego, bo gdy po kilku godzinach zaprosi Marcina z żoną na drinka, detektyw tym razem się zgodzi, a Kama nie zaprotestuje.

Wieczorem Chodakowscy odwiedzą Domańską i poznają jej męża Artura (w tej roli Sławomir Grzymkowski). Nieświadomi, że gospodarze cały czas traktują ich jak pionki w grze, a mąż Elżbiety jest równie podstępny i bezwzględny jak ona.

Domańska okaże Kamie współczucie w 1959 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1959 odcinku "M jak miłość" Kama wspomni Arturowi, że otworzyła własny salon fryzjerski, ale lada moment poniesie porażkę w biznesie, Domańska okaże jej współczucie.

- O nie kochana, na początku każdy biznes to jest pasmo niekończących się kłopotów... Będzie dobrze. - Dziękuję za wsparcie - Kama naiwnie będzie wierzyła, że Elżbieta ma dobre intencje. - Nie ma sprawy, kochana... Gdybyś potrzebowała jakieś pomocy prawnej, wal jak w dym. Mam świetnego adwokata - Nie, dziękuję. Mam już prawnika - odmówi Chodakowska.

Mąż Domańskiej w 1959 odcinku "M jak miłość" tak podły jak Elżbieta

Po wyjściu Kamy i Marcina w 1959 odcinku "M jak miłość", Domańscy, jak para z piekła rodem, będą dyskutowali o tym, dlaczego Elżbieta tak uwzięła się na żonatego detektywa. Równie podły Artur w żaden sposób nie powstrzyma żony.

- Teraz już rozumiem, skąd wziął się twój upór! I popieram twój wybór... Mam tylko nadzieję, że się za bardzo nie rozkręcisz, bo to mili ludzie... Nie chciałbym, żeby ich życie zamieniło się w ruinę i popioły. Przecież nie jestem jakąś psychopatką! Ale wiesz, jak to jest: gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą! Jakieś straty muszą być...

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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