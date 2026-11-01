M jak miłość, odcinek 1957: Trudna rozmowa Anity z Kamilem przed wyjazdem do Hiszpanii. To będzie rozstanie na dobre? - ZDJĘCIA

Anita i Kamil porozmawiają przed wyjazdem do Hiszpanii w 1957 odcinku "M jak miłość". Czy jeszcze będą razem?

W 1957 odcinku "M jak miłość" Anita i Kamil muszą poważnie porozmawiać o decyzji Laskowskiej o wyjeździe do Hiszpanii. Kobieta poinformuje prawnika, że chce wybrać się tam z matką, ale dla ich związku nie będzie to zwykła podróż. Ostatnie miesiące przyniosły im wiele trudów, a starania o dziecko zamiast zbliżyć parę, coraz mocniej ich poróżniły. Kolejne negatywne testy ciążowe były dla Anity bolesnym rozczarowaniem, a jej determinacja zaczęła odbijać się na relacji z Kamilem.

Na zdjęciach z 1957 odcinka widać, że Anita z Grycem usiądą blisko siebie przed domem na Deszczowej i będą rozmawiać w poważnej atmosferze. Anita położy dłoń na ręce Kamila, jakby chciała podkreślić, że mimo trudności wciąż jest między nimi bliskość. Nie wiadomo jednak, czy ta rozmowa przyniesie jakiekolwiek rozwiązanie. Wyjazd do Hiszpanii może stać się początkiem dłuższej rozłąki, a pytanie o przyszłość ich małżeństwa pozostanie otwarte.

Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość". Anita zniknie po zakończeniu zimowych odcinków

Serialowy wyjazd Anity nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście decyzji Melanii Grzesiewicz. Aktorka, która od sześciu lat wciela się w Laskowską, zapowiedziała przerwę od pracy przy "M jak miłość". Nie jest to jednak nagłe odejście ani definitywne pożegnanie z produkcją. Grzesiewicz sama zdecydowała, że chce spróbować nowych wyzwań zawodowych, a twórcy serialu zgodzili się na jej nieobecność.

Aktorka potwierdziła, że Anita będzie pojawiała się w serialu do końca obecnego sezonu. Czyli prawdopodobnie do końca listopada 2026 r. Później jej dalsze losy pozostaną otwarte. W mediach społecznościowych Grzesiewicz opublikowała materiały z planu i zwróciła się do widzów, dziękując im za wspólny czas. Nie wykluczyła przy tym powrotu do roli w przyszłości. Dlatego wyjazd do Hiszpanii może być dla Anity początkiem dłuższej przerwy od życia przy Deszczowej, choć na razie nie wiadomo, jak scenarzyści rozwiążą jej historię.

Kamil nie pojedzie z Anitą do Hiszpanii. Zostanie sam

Wygląda na to, że wyjazd Anity nie będzie wspólną decyzją pary. Laskowska będzie chciała wyjechać z matką, a Kamil zostanie w Polsce. To oznacza, że zakochanych czeka rozłąka, która może potrwać znacznie dłużej, niż początkowo zakładają. W obliczu kryzysu w małżeństwie taki dystans z pewnością nie ułatwi im odbudowania bliskości. Czy Kamil pogodzi się z decyzją partnerki, czy spróbuje jeszcze zatrzymać ją przed wyjazdem? Odcinek 1957 to nie jest ostatni odcinek z Melanią Grzesiewicz, więc prawdopodobnie pożegnanie jeszcze nastąpi.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2