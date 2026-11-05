M jak miłość, odcinek 1956: Basia załamie się w ramionach Agnes. Zrozumie, że małżeństwo rodziców jest skończone - ZDJĘCIA

Zemsta Basi na kochance ojca skończy się na komisariacie w 1956 odcinku "M jak miłość"

W 1956 odcinku "M jak miłość" Basia nie pogodzi się z tym, że Artur wybiera Joannę (Dominika Sakowicz), zamiast wrócić do Marysi. Dziewczyna będzie próbowała ratować małżeństwo rodziców, ale podsłuchana rozmowa ojca z kochanką odbierze jej ostatnią nadzieję. Gdy usłyszy, że Rogowski nie zamierza wracać do żony, wpadnie w rozpacz i wyładuje złość na samochodzie Joanny. Porysuje auto, za co zostanie zatrzymana i trafi na komisariat w Lipnicy.

Artur będzie musiał przyjechać po córkę. Na miejscu okaże się, że Joanna może domagać się odszkodowania za zniszczony samochód, a nawet złożyć skargę na Basię. Dobrzańska ostatecznie jednak odpuści i nie zdecyduje się na taki krok. Nie zmieni to jednak sytuacji w rodzinie Rogowskich. Basia będzie musiała zmierzyć się z faktem, że jej ojciec naprawdę odchodzi.

Agnes zastanie Basię zapłakaną przed domem

Kiedy Agnes pojawi się w Grabinie, zastanie przed domem bardzo przygnębioną Basię. Dziewczyna będzie płakała w ramionach Artura, który będzie już szykował się do wyprowadzki i odjechania samochodem spod domu, gdzie wszyscy byli kiedyś szczęśliwi. Właśnie wtedy stanie się dla niej jasne, że rodzice nie stworzą już razem rodziny, a ojciec nie będzie mieszkał z nimi pod jednym dachem.

Basia rzuci się w ramiona Agnes w 1956 odcinku "M jak miłość"

Widok Agnes sprawi, że Basia natychmiast poszuka u niej pocieszenia. Zamiast tłumaczyć, co się stało, po prostu rzuci się siostrze w ramiona.

- Co się stało? - zapyta Agnes.

- Miałaś rację! Oni do siebie nie wrócą - odpowie załamana Basia.

- Mamy siebie - pocieszy ją siostra.

Te kilka słów będzie dla Basi bardzo ważne. Dziewczyna straci nadzieję na pojednanie rodziców, ale Agnes przypomni jej, że mimo rozpadu małżeństwa Marysi i Artura nie została sama. Siostry będą mogły liczyć na siebie, choć przed Basią jeszcze trudne chwile związane z nową rzeczywistością rodzinną.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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