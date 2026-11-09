M jak miłość, odcinek 1955: Desperacka ucieczka Kasi. Wykorzysta tylko jedną okazję, by zabrać córkę i ukryć się przed Mariuszem - ZDJĘCIA

Kasia ucieknie z córką od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

Koszmarny poranek po gwałcie w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie dla Kasi dowodem na to, że Mariusz z kochającego męża zamienił się w nieobliczalnego świra! I jest gotów nie tylko skrzywdzić ją, ale także Zosię. Na razie świata nie widzi poza córeczką, ale jak tylko dowie się, że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem Zosi,trudno przewidzieć do czego będzie zdolny.

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" można zobaczyć sceny z 1955 odcinka, w którym Kasia zdecyduje się na ucieczkę już po tym jak usłyszy w radiu o odnalezieniu zwłok Aleksandra Sowińskiego. Stanie się dla niej jasne, że to Mariusz zabił jej kochanka.

- Kasia decyduje się na ucieczkę, ponieważ boi się Mariusza i nie ma w tym żadnego planu, żadnej racjonalności tylko działa jakaś taka podskórna chęć obrony siebie i dziecka. To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć. I ma dwie drogi - albo się poddać. Albo porzucić wszystko i walczyć, zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała.... - zapowiedziała Paulina Lasota.

- Mariusz będzie tak długo szukał, aż jej nie znajdzie - dodał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

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To będzie jedyna szansa Kasi na ucieczkę od mordercy i gwałciciela Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

Po awanturze jaką Mariusz urządzi Kasi w obecności Anety (Ilona Janyst) w 1955 odcinku "M jak miłość". wyjdzie na dłużej z domu i uprzedzi żonę, że teraz to on będzie decydował, jak ma wyglądać ich życie po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Sanoccy zaplanowali bowiem wspólny wyjazd do Miami.

- Dzwonię, żeby powiedzieć, że wrócę później. Wysypał mi się projekt i muszę nanieść poprawki. A twoja koleżanka wyszła już?

- Tak...

- To dobrze, bo nie życzę sobie już żadnych awantur dzisiaj i niezapowiedzianych wizyt. Chcę spędzić wieczór z tobą i naszą córeczką... Słyszysz?

- Tak, tak słyszę...

- Chyba musimy poważnie porozmawiać, jak ma wyglądać dalsze życie naszej rodziny!- zapowie Mariusz, a Kasia dojdzie do wniosku, że ucieczka i ukrycie się przed potworem to jedyne wyjście.

Pod nieobecność Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" spakuje jedną walizkę i torbę z rzeczami Zosi, włoży córkę do wózka i natychmiast wybiegnie z domu. Licząc na to, że zwyrodnialec jej nie znajdzie. Nie będzie innego ratunku dla Kasi i jej córki. W końcu Mariusz nigdy nie pozwoliłby im odejść...

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

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