M jak miłość, odcinek 1955: To w tym miejscu Mariusz ukrył ciało Sowińskiego! Policja znajdzie zwłoki w lesie pod Piasecznem - ZDJĘCIA

Ciało Sowińskiego znalezione w lesie w 1955 odcinku "M jak miłość" po dwóch miesiącach

Dwa miesiące po zabójstwie Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość" Mariuszowi zacznie się palić grunt pod stopami. Póki co nikt nie będzie podejrzewał Sanockiego o zamordowanie dyrektora kliniki, z którym Kasia miała romans. Ale przecież powiedział żonie, że doskonale wie o jej zdradzie, a Sowiński dostał to, na co zasłużył. Ucieczka Kasi z domu Mariusza tylko pogorszy sprawę.

Nieobliczalny zabójca całkiem przypadkowo w 1955 odcinku "M jak miłość" usłyszy w telewizji o odnalezionym ciele Sowińskiego. Teraz będzie musiał kombinować nie tylko tak, jak dopaść Kasię zanim wyda go policji, ale także jak uniknąć kary za zbrodnię, którą popełnił.

"Policja potwierdza, że ciało znalezione dziś rano w lesie to dyrektor warszawskiej kliniki, Aleksander Sowiński. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu i czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Policja odmówiła komentarza ze względu na dobro śledztwa i prowadzone czynności" - taki komunikat o zwłokach Sowińskiego pojawi się w serwisie informacyjnym.

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Tak w 1955 odcinku "M jak miłość" zareaguje Mariusz na odnalezienie zwłok Sowińskiego

Co teraz zrobi Mariusz w 1955 odcinku "M jak miłość"? Znów sięgnie po butelkę z alkoholem, upije się i z trudem zachowa spokój. Zadzwoni jeszcze do Kasi, żeby uprzedzić ukochaną, że to jeszcze nie koniec, że nie pozwoli jej odejść.

- Kasiu, co się dzieje? Gdzie jesteś? Martwię się o was... Proszę, wróć do domu...

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Marcin w 1955 odcinku "M jak miłość" przekaże Olkowi, że Sowiński został zamordowany

Wiadomość o odnalezieniu zwłok Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość" dotrze też do Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel), którym Marcin (Mikołaj Roznerski) przekaże, że dyrektor kliniki został zamordowany.

I to tuż po tym, jak w 1955 odcinku "M jak miłość" Olek pobije Mariusza, kiedy ten wtargnie do mieszkania Chodakowskich i rzuci się na Anetę. Prawdziwy zabójca Sowińskiego zacznie Olkowi grozić, lecz ten nie będzie wiedział, że to właśnie on stoi za zbrodnią!

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

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