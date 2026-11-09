M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz po ucieczce Kasi zaatakuje Anetę! Olek załatwi psychola, ale szybko tego pożałuje - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-09 17:44

Ucieczka Kasi (Paulina Lasota) w 1955 odcinku "M jak miłość" wzbudzi taki gniew psychopaty Mariusza (Mateusz Mosiewicz), że od razu uzna Anetę (Ilona Janyst) za najgorszego wroga! Kiedy Kasia zniknie bez śladu, okrutny Sanocki wtargnie do mieszkania Chodakowskich i rzuci się na przyjaciółkę żony! W obronie Anety stanie Olek (Maurycy Popiel), który jednym ciosem w 1955 odcinku "M jak miłość" powali Mariusza. I wtedy morderca zacznie mu grozić. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.

Brutalny napad na Anetę w 1955 odcinku "M jak miłość" i bójka z Olkiem

Bestialska napaść Mariusza na Anetę w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie konsekwencją ucieczki Kasi od męża zabójcy i gwałciciela. By chronić samą siebie i swoją córkę Zosię nie będzie miała innego wyjścia. Bo przecież nieobliczalny Mariusz nigdy nie pozwoliłby jej odejść.

Na reakcję Sanockiego w 1955 odcinku "M jak miłość" nie trzeba będzie długo czekać! Znów sięgnie po butelkę, zacznie wydzwaniać do Kasi, żeby się odezwała i wróciła, bo bardzo się o nią "martwi", a w finale uzna, że dotąd uległa żona zbuntowała się, bo nastawiła ją tak Aneta.

To dlatego pijany Mariusz we 1955 odcinku "M jak miłość" wtargnie do mieszkania Chodakowskich i już od progu zaatakuje Anetę! Zacznie szarpać przyjaciółkę Kasi, domagając się odpowiedzi, co wie o ucieczce jego ukochanej.

- Gdzie ona jest?! - Mariusz chwyci Anetę z całej siły.

- Co? - przerażona Aneta nie będzie wiedziała, o co mu chodzi.

- Zabrała paszport, ubrania, dokumenty! To twoja wina suko!

- Co ty robisz? Olek! - krzyknie Aneta i wezwie męża na pomoc.

Pobity Mariusz zacznie grozić Olkowi i Anecie w 1955 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie Chodakowski w 1955 odcinku "M jak miłość" wybiegnie z łazienki i jednym ciosem powali Mariusza na podłogę.

- Wypieprzaj stąd! I żebym cię tu więcej nie widział!

- Pożałujesz tego! Pożałujecie tego!

Po napadzie Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta zacznie się bać, że Kasia mogła zrobić coś głupiego, że za jej ucieczką kryje się coś więcej.

- Boże, gdzie ona jest? Gdzie ona poszła, przecież ona nie ma tutaj nikogo bliskiego?

- Kochanie, wszystko jedno gdzie. Byle jak najdalej od tego psychopaty. Szkoda, że nie dostał mocniej! Gnój!

Żadne z Chodakowskich w 1955 odcinku "M jak miłość" jeszcze nie będzie wiedziało, że to dopiero początek ich kłopotów, że Kasia uciekła od Mariusza, bo zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) i będzie zdolny do każdej podłości, każdej zbrodni, by odzyskać żonę!

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi

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