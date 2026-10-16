M jak miłość, odcinek 1954: Pijany i agresywny Mariusz potwornie skrzywdzi Kasię! Niebywałe, do czego tym razem się już posunie - ZDJĘCIA

Pijany i agresywny Mariusz nie przestanie terroryzować Kasi w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie zrezygnuje z alkoholu. A wręcz przewinie, zacznie go pić coraz więcej, aby w ten sposób poradzić sobie z zabójstwem Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Tyle tylko, że potem stanie się jeszcze bardziej agresywny i to także pod kątem swojej żony. Zwłaszcza, że będzie wiedział, że go okłamuje i nie jest z nim szczera. Mimo, że Sanocka mu się do tego nie przyzna.

Ale on w 1954 odcinku "M jak miłość" będzie wiedział swoje. Dlatego ponownie zacznie się na niej wyżywać i znów wystartuje do niej z łapami. Jednak tym razem na tym nie poprzestanie, bo w końcu posunie się jeszcze dalej i wobec swojej żony.

Sanocki zaciągnie żonę do łóżka bez jej zgody w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Sanocki zamieni życie swojej żony w prawdziwy koszmar. Mariusz nie tylko będzie wyżywał się na Kasi psychicznie, ale i fizycznie. Aż w końcu naprawdę potwornie ją skrzywdzi, gdy zaciągnie ją do łóżka bez jej zgody. A ona nie będzie miała żadnych szans, aby się przed tym obronić, bo jej męża będzie stać naprawdę na wiele.

W 1954 odcinku "M jak miłość" skrzywdzona i poraniona Kasia zaleje się łzami. Tym bardziej, że wtedy jeszcze bardziej zacznie żałować tego, że odeszła od dobrodusznego Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) do nieobliczalnego Mariusza, a na dodatek okłamała ich w sprawie ojcostwa Zosi.

Sanocka nie będzie mogła nikomu powiedzieć o swoim dramacie w 1954 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że teraz w 1954 odcinku "M jak miłość" jeszcze bardziej będzie bała powiedzieć się prawdę, gdy zobaczy, do czego Sanocki jest zdolny. Szczególnie, że jeszcze nie będzie wiedziała wszystkiego, w tym tego najgorszego, że to właśnie on zabił Sowińskiego, gdy dowiedział się, że coś ich łączy! I aż strach pomyśleć, co by było, gdyby prawda o dziecku wyszła na jaw.

Dlatego w 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie zmuszona trzymać swoją krzywdę w sekrecie. Sanocka ani słowem nie zająknie się o tym, co zrobił jej Mariusz ani przed Jakubem, ani przed Anetą (Ilona Janyst), która przecież będzie znała jej sekret. Podobnie już jak Olek (Maurycy Popiel), który za wszelką cenę będzie dążył do jego ujawnienia!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

12