M jak miłość, odcinek 1954: Marcin dokona szokującego odkrycia o Olku! To zrobił po alkoholu w noc śmierci Sowińskiego - ZDJĘCIA

Marcin odkryje, co tak naprawdę robił Olek w dniu śmierci Sowińskiego w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Marcin już zakończy swoje śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego, o co wcześniej poprosił go Olek. Tym bardziej, że to właśnie jego brat stał się głównym podejrzanym w tej sprawie z uwagi na swój otwarty konflikt z dyrektorem administracyjnym klinki, spowodowany niezadowalającym finałem operacji siostry Aleksandra, Ewy (Karolina Dryzner), w której ordynator wówczas także brał udział.

I choć oczywiście to nie Olek będzie odpowiadał za zniknięcie, a nawet śmierć Sowińskiego, o czym jednak wciąż nikt poza jego mordercą Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) nie będzie miał pojęcia, bo Sanocki już zadbał o to, aby pozbyć się ciała i wszelkich śladów, to niestety i dowody będą świadczyć przeciwko Chodakowskiemu. Zwłaszcza, gdy w 1954 odcinku "M jak miłość" Marcin odkryje, co tak naprawdę robił jego brat w noc zaginięcia Aleksandra.

Chodakowski poleci bratu zachować to dla siebie w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Marcin nie będzie miał dla Olka dobrych wieści. Wszystko przez to, że już będzie wiedział, że w noc rozpłynięcia się Aleksandra, jego pijany brat udał się taksówką prosto przed jego dom! Oczywiście, Chodakowski nie będzie tego pamiętał, bo po ostrym piciu w barze urwał mu się film i nie wiedział nawet, jak trafił do domu do Anety (Ilona Janyst), to detektyw do tego dotrze.

Dlatego w 1954 odcinku "M jak miłość" poleci Olkowi, aby póki co nie mówił o tym policji. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że to odkrycie tylko go obciąży i jeszcze mocniej postawi w kręgu podejrzanych. A może już nawet i winnych, skoro Chodakowski będzie u niego na chwilę przed zniknięciem.

Olek odpowie za śmierć Aleksandra zamiast Mariusza w 1954 odcinku "M jak miłość"?

Zwłaszcza, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie pochwali im się swoim znaleziskiem w domu Sowińskiego i nie powie, że znalazł tam naszyjnik Kasi (Paulina Lasota), co mogłoby skierować podejrzenia na nią i Mariusza. W związku z tym w 1954 odcinku "M jak miłość" to Olek będzie wciąż na świeczniku!

Czy zatem w 1954 odcinku "M jak miłość" Chodakowski posłucha ostrzeżeń brata i zatai to, co tak naprawdę robił w nocy zaginięcia Sowińskiego przed policjantami? A może będzie się bał, że prawda może wyjść na jaw, co także będzie mogło pociągnąć za sobą konsekwencje? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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