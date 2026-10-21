M jak miłość, odcinek 1952: Ona rozkocha w sobie Mateusza. Sara sprawi, że odpuści sobie Majkę! - ZDJĘCIA

Tak Sara wkroczy do życia Mateusza w 1952 odcinku "M jak miłość"

Od 1952 odcinku "M jak miłość" w Grabinie pojawi się nowa postać- Sara Kaniewska (Adrianna Izydorczyk), energiczna właścicielka warszawskiej siłowni. Młoda kobieta odziedziczy na wsi dom po ciotce, a przypadkowe spotkanie z Mateuszem okaże się okazją do flirtu i początkiem znajomości, która przerodzi się w romans! Bo od pierwszego wejrzenia Mostowiak zawróci Sarze w głowie. Da mu wyraźnie odczuć, że jest nim zainteresowana.

Nawet Janek Winiar (Jakub Sirko) w 1952 odcinku "M jak miłość", który na własne oczy zobaczy, jak Sara patrzy na Mateusza, uprzedzi przyjaciela, że wpadł w oko dziedziczce posiadłości w Grabinie. Akurat tego dnia Mostowiak razem z Jankiem oraz jego bratem Michałem (Tomasz Rożniatowski) i Eweliną (Anna Jarosik) będą szukali domu do wynajęcia. Lada moment Ewelina urodzi dziecko i nagle Winiarowie zostaną bez dachu na głową.

Kiedy Mateusz w 1952 odcinku "M jak miłość" wspomni babci Barbarze (Teresa Lipowska), że Michał i Ewelina nie mają gdzie mieszkać, seniorka rodu pocieszy wnuka, że na pewno wszystko się ułoży. Przypadek sprawi, że Mostowiak zauważy ogłoszenie we wsi, że na wynajem jest dom z ogrodem nad rzeką. Pojedzie na miejsce, by posesję ocenić i tak pozna Sarę Kaniewską, nową właścicielkę.

Przystojny sąsiad wpadnie Sarze w oko i wcale w 1952 odcinku "M jak miłość" nie będzie tego ukrywała. Od razu przejdzie z Mateuszem na "ty".

- Mieszkasz w okolicy? Bo nigdy wcześniej cię nie widziałem? - zapyta Mostowiak.

- Zapraszam...

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Flirt pięknej Sary z Mateuszem podczas pierwszego spotkania w 1952 odcinku "M jak miłość"

Podczas rozmowy o wynajęciu domu Sary w 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz pochwali się, że zna się na elektryce, bo pracował na statku, a potem zrobił uprawnienia. Zaciekawiona Sara zapyta go o pracę, a Mostowiak doda, że studiuje na akademii wojskowej w Warszawie.

- Ciekawy życiorys... Okej, będę szczera, docelowo chciałbym sprzedać ten dom, ale żeby na nim zarobić, to najpierw muszę zrobić gruntowny remont. Na razie mnie na to nie stać. Zresztą na co dzień prowadzę własną siłownię w Warszawie, więc nie miałabym czasu nawet dopilnować fachowców

- Czyli w tej sytuacji czynsz najmu nie jest wygórowany?

- Umiesz negocjować co? Czynsz jest adekwatny do warunków - Sara zbliży się Mateusza i otwarcie będzie z nim flirtować.

Na jednym spotkaniu Mateusza i Sary w 1952 odcinku "M jak miłość" się nie skończy

Następnego dnia w 1952 odcinku "M jak miłość" Mostowiak do Sary wróci. Nie tylko z Winiarami, ale też z kolegami ze studiów - Jankiem, Majką (Matylda Giegżno) i Tomkiem (Chris Cugowski). A Ewelina z Michałem zakochają się w domu od pierwszego wejrzenia...

- No i jaka komisyjna opinia? Tak jak mówiłam, najbardziej zależy mi na zaufanych lokatorach…

Jednak czynsz za dom Sary będzie dla Winiarów za wysoki. I wtedy zadziała urok Mateusza, który w 1952 odcinku "M jak miłość" przekona zapatrzoną w niego właścicielkę, by obniżyła czynsz w zamian za remont wykonany przez studentów.

Zaręczyny Majki i Tomka w 1952 odcinku "M jak miłość" sprawią, że Mateusz zainteresuje się Sarą

Dobry humor Mateusza zniszczy Tomek, który w 1952 odcinku "M jak miłość" wyzna nagle przyjacielowi, że jest o krok od oświadczyn!

- Teraz już wszystko będzie jak należy! Niedługo kupię Majce pierścionek…

- A co z Justyną, co z twoim synem i willą od teścia?

- Wszystko można poukładać... A ja się nie dam kupić! Nie wyobrażam sobie życia bez Majki, rozumiesz?Plany zaręczyn z Majką sprawią, że w 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz postanowi skupić się na znajomości z Sarą, która zaproponuje mu nawet podwózkę do Warszawy. Chętnie skorzysta z tego zaproszenia. Jednego nie przewidzi... Że Majka będzie o niego coraz bardziej zazdrosna.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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