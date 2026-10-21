M jak miłość. Anna Mucha pierwszy raz o ciąży Magdy. Aktorka naprawdę spodziewa się dziecka?! 

Anna Mucha pokazała test ciążowy. Fani ruszyli z gratulacjami

Zdjęcie Anny Muchy szybko przyciągnęło uwagę obserwatorów. Aktorka zapozowała z testem ciążowym, na którym wyraźnie widać dwie kreski. Do tego tajemniczy wpis o nadziei i zapowiedź, że coś nadchodzi. Nic dziwnego, że w komentarzach pojawiły się gratulacje, jakby gwiazda właśnie podzieliła się prywatną radosną nowiną.

Czy jednak fotografia rzeczywiście oznacza, że Anna Mucha jest w ciąży? Sam wpis nie daje jednoznacznej odpowiedzi. W kontekście ostatnich wydarzeń w "M jak miłość" trudno jednak nie zastanawiać się, czy aktorka nie podsyca w ten sposób zainteresowania nowym wątkiem Magdy Budzyńskiej. Tym bardziej że w serialu na bohaterkę czeka właśnie wiadomość, która może odmienić jej życie.

Magda Budzyńska w ciąży w "M jak miłość". To będzie dla niej ogromne zaskoczenie

Widzowie "M jak miłość" zobaczyli, jak Magda (Anna Mucha) odkrywa, że może spodziewać się dziecka. W 1950 odcinku serialu Budzyńska zrobiła test ciążowy i zobaczyła dwie kreski. Zamiast od razu uwierzyć w szczęście, zareagowała niedowierzaniem. Wynik wydawał jej się tak nieprawdopodobny, że wyrzuciła test do kosza, uznając, że musi zachodzić jakaś pomyłka. Dopiero po chwili wróciła do testu i jeszcze raz przyjrzała się wynikowi. W kolejnym odcinku wykona następne testy, które również pokażą dwie kreski. Wtedy zacznie docierać do niej, że to nie pomyłka, a jej wielkie marzenie może się spełnić.

Ciąża Magdy z "M jak miłość" to spełnienie marzenia, w które przestała wierzyć

Dla Magdy wiadomość o ciąży będzie szczególnie ważna ze względu na jej wcześniejsze doświadczenia. Budzyńska od dawna marzyła o dziecku z Andrzejem (Krystian Wieczorek), ale z czasem przekonała się, że może to być niemożliwe. Obawy wiązały się z jej problemami z sercem i przekonaniem, że ciąża mogłaby stanowić dla niej zbyt duże zagrożenie. Czy Anna Mucha celowo nawiązała do serialowej historii, by podsycić ciekawość widzów? Tajemniczy wpis pozostawia pole do interpretacji, natomiast pewnym jest, że przed Magdą Budzyńską w "M jak miłość" otworzy się zupełnie nowy rozdział.