M jak miłość, odcinek 1950: Pierwsze objawy ciąży Magdy! Nawet nie zwróci na to uwagi - ZDJĘCIA

Magdę w ciąży w 1950 odcinku "M jak miłość" nie zniesie zapachu kawy!

W 1950 odcinku "M jak miłość" dzień Magdy od początku będzie wyglądał inaczej niż zwykle. Budzyńska spróbuje swojej kawy i natychmiast poczuje, że coś jest z nią nie tak. Napój zostanie przygotowany dokładnie tak samo jak zawsze, ale tym razem jego smak okaże się dla niej wyjątkowo nieprzyjemny.

Magda nie przywiąże do tego większej wagi. Nie będzie miała przecież żadnego powodu, żeby podejrzewać ciążę. Przez lata żyła ze świadomością poważnych problemów z sercem i tego, że macierzyństwo biologiczne może być dla niej niezwykle trudne oraz ryzykowne. Niedawno dodatkowo zaczęła podejrzewać u siebie zbliżającą się menopauzę. Nic dziwnego, że perspektywa dziecka będzie ostatnim scenariuszem, jaki przyjdzie jej do głowy.

Ciężarnej Magdzie w 1950 odcinku "M jak miłość" zrobi się słabo, gorąco i niedobrze

Zmiana smaku kawy okaże się dopiero początkiem. W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda zacznie czuć się coraz gorzej. W ciągu dnia będzie jej gorąco i duszno, pojawi się osłabienie oraz mdłości. Wszystkie te symptomy będą pierwszymi sygnałami ciąży, ale Budzyńska kompletnie ich ze sobą nie połączy.

Dla niej znacznie bardziej prawdopodobne będą przemęczenie, stres albo problemy hormonalne. Tym bardziej że ostatnio sporo dzieje się zarówno w kancelarii, jak i w życiu jej najbliższych. Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" będzie próbowała więc po prostu normalnie funkcjonować i ignorować kolejne sygnały wysyłane przez organizm.

Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" zobaczy dwie kreski na teście ciążowym i nie uwierzy w taki wynik!

Gdy w 1950 odcinku "M jak miłość" upłynie wyznaczony czas, Budzyńska spojrzy na test i przeżyje szok! Pojawią się na nim dwie kreski. Wynik będzie jednoznacznie wskazywał na ciążę, ale Magda nie będzie w stanie go zaakceptować. Przez całe życie słyszała przecież, jak ogromnym obciążeniem dla jej przeszczepionego serca byłaby ciąża. Teraz coś, co uważała za nierealne, nagle wydarzy się naprawdę.

Budzyńska nie powie jeszcze od razu Andrzejowi (Krystian Wieczorek). Najpierw sama będzie musiała przekonać siebie, że test się nie pomylił. Dlatego sięgnie później po kolejne, a każdy z nich przyniesie taki sam wynik. Dopiero w 1951 odcinku pokaże mężowi dowód, który może całkowicie zmienić ich życie.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.

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