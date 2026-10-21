M jak miłość. Agnes nowym wrogiem Marysi? Nagle wybuchnie dziwna rywalizacja - WIDEO

Nagła zmiana w domu Mostowiaków w "M jak miłość"?

Dotąd dom Mostowiaków w Grabinie uchodził za oazę spokoju i miłości. Do czasu, bo po zdradzie Artura wszystko się posypie. Marysia wyjedzie na Mazury, ale nie będzie tam siedziała w nieskończoność. Musi wrócić do domu, zmierzyć się z pewnymi problemami. Jednak nikt nie spodziewa się, że Rogowska będzie wrogo nastawiona nie tylko do Artura... Czyżby zażyłość między nią a córką Artura przestała istnieć?

Dotąd Agnes i Marysia dość dobrze się rozumiały, lekarka została ciepło przyjęta do rodziny. Jednak zdrada Artura wiele zmieni, sama Agnes będzie miała spore wątpliwości, czy może nadal mieszkać w Grabinie, ale zostanie zapewniona, że tak. Po powrocie Marysi z Mazur wszystko się jednak odwróci.

Agnes wrogiem Marysi w "M jak miłość"

W "Kulisach M jak miłość" padły zaskakujące słowa. Chodzi o pewną niechęć i zadziwiającą. rywalizację, której wcześniej nie było. Marysia zaobserwuje bardzo duże zaangażowanie Agnes w życie Pawła i Antosia i właśnie na tym polu pojawi się pewna zazdrość. Przecież syn i wnuk to najbliższe osoby w życiu Rogowskiej, a po zdradzie to ona będzie potrzebowała bliskości najbliższych i wsparcia.

- Rywalizacja między Marysią a Agnes jest raczej zabawna - mówi Amanda Mincewicz w "Kulisach M jak miłość". - Obie kobiety wiedzą jak bardzo kochają i Pawła i Antka i jak bardzo się troszczą o nich, dlatego to bardziej taka gra między nimi - opowiada aktorka.

Rozłam relacji Agnes i Marysi?

Czy relacja Agnes i Marysi upadnie? W kolejnych odcinkach "M jak miłość" faktycznie będzie się dało zauważyć pewną "walkę" o względy Pawła i Antosia. Sam Zduński pozwoli sobie przypomnieć Agnes, że nie jest prawdziwą mamą jego synka...