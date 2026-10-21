M jak miłość, odcinek 1952: Atak na Dorotę w siedlisku. Ojczym Franka załatwi Lisiecką w jej własnym domu! - ZDJĘCIA

Malicki ucieknie z więzienia. Lisieccy dostaną ostrzeżenie od Natalki

Lisieccy będą mieli powody do niepokoju, jeszcze zanim Malicki wtargnie do siedliska. Natalka (Dominika Suchecka) przekaże im bowiem niepokojącą wiadomość co do ojczyma Franka. Mężczyzna, który wcześniej zmuszał chłopca do kradzieży i groził Dorocie, znów będzie na wolności. W 1952 odcinku "M jak miłość" okaże się, że ostrzeżenie nie przyszło bez powodu. Malicki będzie chciał zdobyć pieniądze, a Lisieccy staną się jego celem. Wykorzysta moment, gdy w siedlisku zabraknie Bartka i Franka. Lisiecki wyjdzie szukać chłopca, a Dorota zostanie sama w domu. Nie będzie miała pojęcia, że niebezpieczny mężczyzna już zakrada się do jej własnego domu.

Atak na Dorotę w siedlisku. Malicki rozwali dom i rzuci groźbami

Dorota usłyszy kroki, ale nie zdąży przygotować się na to, co nastąpi. Nagle pojawi się Malicki i rzuci się na kobietę. Nie przyjdzie po rozmowę ani po kolejną szansę. Będzie domagał się gotówki, a gdy nie znajdzie odpowiedniej sumy, zacznie przeszukiwać dom i niszczyć meble. Przerażona Dorota nie będzie wiedziała, jak powstrzymać agresora. Malicki nie znajdzie dużej ilości pieniędzy, dlatego zapowie Dorocie podanie numeru konta i zażąda, by przelała mu 100 tysięcy złotych. Dopiero wtedy ujawni, że ma jeszcze jeden sposób, by zmusić Lisieckich do posłuszeństwa. Chodzi o tajemnicę biologicznej matki Franka.

Dorota spróbuje mu uświadomić, że mają już dokumenty dotyczące przeszłości Franka. - Mamy dokumenty, widzieliśmy akt urodzenia - powie kobieta. Malicki nie da się jednak zbyć. - Gówniara miała wtedy 16 lat! Nic nie ma w tych papierach! To jak??? - wrzaśnie.

Bartek zaatakuje Malickiego. Dorota wyjdzie z napadu bez poważnych obrażeń

W najgorszym momencie Bartek zdąży wrócić do siedliska. Zobaczy, co dzieje się z Dorotą, i zaatakuje Malickiego od tyłu kijem. Dzięki jego reakcji sytuacja zostanie opanowana, a Dorota nie odniesie poważnych obrażeń. Po wszystkim kobieta będzie musiała porozmawiać z Frankiem o tym, co zrobił jego ojczym. Chłopiec, który już wcześniej wiele wycierpiał z rąk Malickiego, znów zostanie wciągnięty w sprawy dorosłych. Lisiecka spróbuje go uspokoić i wyjaśni, że ucieczka nie pomoże przestępcy uniknąć odpowiedzialności. - Franek, twój ojczym tą ucieczką tylko przedłuży sobie wyrok - powie Dorota.

Lisieccy będą mogli odetchnąć po niebezpiecznym ataku, ale sprawa Malickiego nie zakończy się na wtargnięciu do siedliska. Mężczyzna nadal zna sekret dotyczący matki Franka, a jego desperacja pokazuje, że nie zamierza łatwo odpuścić.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.