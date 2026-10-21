M jak miłość, odcinek 1953: Basia uratuje małżeństwo Rogowskich? Chociaż wściekła się na ojca, poda mu namiary na Marysię - ZDJĘCIA

Artur pojawi się pod domem Mostowiaków w 1953 odcinku "M jak miłość"

Artur Rogowski w 1953 odcinku "M jak miłość" wróci do domu Mostowiaków, licząc na to, że uda mu się znaleźć Marysię. Po zdradzie żona wyjedzie, a lekarz będzie chciał ją odnaleźć i zawalczyć o kolejną szansę. Na miejscu nie zastanie jednak ukochanej. Zamiast Marysi na ganek wyjdzie Basia, która wciąż będzie miała ojcu za złe to, co zrobił mamie.

Córka Rogowskiego nie zapomni o jego zdradzie. Wcześniej jasno dała mu do zrozumienia, że nie zamierza go usprawiedliwiać ani udawać, że nic się nie stało. Tym razem jednak zdecyduje się na rozmowę. - Musimy w końcu porozmawiać - powie Artur, kiedy zobaczy młodą Rogowską. Wie przecież, że nawalił nie tylko w małżeństwie, ale także w relacji z córkami.

Basia poda Arturowi adres Marysi na Mazurach

Choć Basia nadal będzie zła na ojca, ostatecznie zdradzi mu, gdzie przebywa Marysia. Rogowski będzie chciał dotrzeć do żony, a córka wskaże mu drogę, choć wcale nie zrobi tego z entuzjazmem. - Jedź może do niej na te Mazury. Dam ci adres - powie, z nietęgą miną.

Czy Basia rzeczywiście chce pomóc rodzicom się pogodzić? Jej decyzja nie będzie oznaczała, że nagle wybaczyła Arturowi. Możliwe jednak, że mimo rozczarowania nie będzie chciała definitywnie przekreślać małżeństwa rodziców. Rogowski dostanie szansę, by spotkać się z Marysią, ale samo dotarcie na Mazury nie zagwarantuje mu pojednania.

Marysia nie będzie chciała pocieszenia. Artur zaskoczy ją na Mazurach w 1953 odcinku "M jak miłość"

Tymczasem Marysia na Mazurach będzie mogła liczyć na wsparcie Judyty (Paulina Chruściel). Przyjaciółka przyjedzie do niej, ale Rogowska nie będzie miała ochoty na pocieszanie ani na szukanie usprawiedliwień dla tego, co się wydarzyło. Nie będzie chciała słuchać, że wszystko jakoś się ułoży. - Ja nie chcę, żeby ktokolwiek mnie pocieszał, chciałabym, żeby to się nie wydarzyło - wyzna chłodno Marysia.

Nie będzie się spodziewała, że wkrótce na Mazurach pojawi się również Artur. Rogowski dowie się od Basi, gdzie szukać żony, i ruszy za nią, by prosić o wybaczenie. Czy Marysia zgodzi się go wysłuchać? Po zdradzie nie będzie gotowa po prostu wrócić do dawnego życia, a spotkanie z mężem może okazać się dla niej trudniejsze, niż Artur przypuszcza.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2