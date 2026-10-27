M jak miłość, odcinek 1952: Artur wróci do domu Mostowiaków tylko w jednym celu! Barbara nie będzie chciała widzieć zięcia - ZDJĘCIA

Agnes wpuści Artura do domu Mostowiaków w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W 1952 odcinku "M jak miłość" niewierny Artur znów pojawi się w domu Mostowiaków po swoje rzeczy. Oczywiście, Rogowski nie zrobi tego bez zapowiedzi, bo wcześniej spyta o zgodę Agnes, na którą natknie się w przychodni. Rotke pozwoli mu przyjść po ubrania, ale nie zdecyduje się na rozmowę z ojcem. Podobnie jak Basia, z którą Artur wcześniej też będzie szukał kontaktu, ale bezskutecznie, bo córka nie odbierze od niego telefonu.

Ale mimo tego w 1952 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Rogowski zjawi się w domu Mostowiaków, gdzie oczywiście nie będzie mógł liczyć na żadne powitanie. Tym bardziej, że nikt tam nie będzie na niego czekał. Co prawda, Agnes wprowadzi go do domu, ale szybko go zostawi. A Barbara i Basia wcale do niego nie zejdą!

- Babcia... jest u siebie? - zapyta ją Artur.

- Tak... odpoczywa. Basia też jest u siebie w pokoju - wyjawi mu Agnes.

- To może i lepiej. Raczej nie ucieszyłaby się na mój widok - zda sobie sprawę Rogowski.

- Idę zrobić babci herbatę - powie córka, po czym wyjdzie z pokoju.

Barbara nie zejdzie do zdradzieckiego Artura w 1952 odcinku "M jak miłość"!

Wtedy w 1952 odcinku "M jak miłość" Artur podejdzie do szafy z ubraniami, po czym spuści wzrok, zacznie kręcić głową, aż w końcu zakryje twarz dłońmi. Zwłaszcza, że wtedy boleśnie dojdzie do niego, co zrobił, i jak bardzo skrzywdził nie tylko Marysię (Małgorzata Pieńkowska), ale i całą rodzinę Mostowiaków, która solidarnie stanie po jej stronie i nie będzie chciała go znać.

Ale po chwili w 1952 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że sam jest temu winny i nie może już nic z tym zrobić. Dlatego zacznie pakować swoje koszule. Jednak za moment znów usiądzie na kanapie i zacznie rozmyślać. W tym samym czasie Agnes zawita już do Barbary z herbatą i powie jej o wizycie Artura, która już nawet jej nie wzruszy. Mimo, że przecież wcześniej będzie stałą po stronie swojego zdradzieckiego zięcia, a nie skrzywdzonej córki. Ale teraz wszystko się zmieni, bo seniorka kompletnie go oleje!

- Babciu... tata jest na dole i pakuje swoje rzeczy... - wyzna jej Agnes, ale na Barbarze nie zrobi to już żadnego wrażenia.

Basia nie będzie chciała rozmawiać z niewiernym ojcem w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W tej sytuacji w 1952 odcinku "M jak miłość" Rogowski znów wstanie spakuje swoje rzeczy, po czym zapakuje je do samochodu. Jednak wtedy niespodziewanie wyjdzie do niego Basia. Ale tylko po to, aby oddać mu jego znalezione słuchawki, bo wciąż nie będzie chciała z nim rozmawiać.

- Tato, słuchawki twoje znalazłam - powie mu Basia.

- Dzięki, bo szukałem ich... Basiu.... - zwróci się do niej Artur, czym od razu ją spłoszy - Jedź ostrożnie.

Do tego stopnia, że w 1952 odcinku "M jak miłość" Basia szybko ucieknie do domu i zamknie za sobą drzwi do domu, w którym dla niewiernego Artura nie będzie już miejsca, z czego sam także boleśnie zda sobie sprawę.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

18