M jak miłość, odcinek 1952: Barbara zrobi porządek z Basią. Zobaczy, co 17-letnia wnuczka wyprawia, by zdobyć chłopaka - ZDJĘCIA

Basia będzie szukać kontaktu z Jankiem w 1952 odcinku "M jak miłość"

Basia poznała Janka podczas wesela Natalki (Dominika Suchecka) i od razu chciała zbliżyć się do kolegi Mateusza. Janek zauważył jednak sporą różnicę wieku i nie chciał mieszać się w bliższą znajomość z Rogowską. Raczej zachował dystans, ale kolejne wydarzenia pokażą, że dziewczyna potrafi być nieugięta.

Już w 1952 odcinku "M jak miłość" Basia spróbuje wykorzystać każdy moment, by jakoś zdobyć informacje o Janku. Nawet podczas wspólnej nauki z Mateuszem, zahaczy o temat jego przyjaciela. Mało tego, działania Basi staną się dość nachalne, a dziwne zagrywki wnuczki zauważy Barbara.

Tak Barbara utemperuje Basię w 1952 odcinku "M jak miłość"

Doświadczona przez życie Mostowiakowa w 1952 odcinku "M jak miłość" przekaże nastoletniej Basi dobre rady, które miałby uchronić ją przed pewnym ośmieszeniem się przed chłopakiem. Barbara zauważy, że Basia jest zbyt nachalna i nie powinna się tak przymilać i szukać kontaktu za wszelką cenę. Ty bardziej, że Basia zejdzie do babci w samym szlafroku i bez przygotowania i akurat dowie się, że znajomi Mateusza wpadli do Grabiny. Wtedy dziewczyna wpadnie w panikę.

- (...) I Janek też jest?! I Mateusz zdrajca mi tego nie powiedział?! - rzuci zdenerwowana Basia. - Ja wiem, że Janek bardzo ci się podoba, to jest bardzo sympatyczny chłopak, tylko... Czy ty mu się trochę za bardzo nie narzucasz? - Babciu, czasy się zmieniły, dziewczyna też może przejąć inicjatywę, tak? A poza tym, jakby on się tak starał o mnie, to byś powiedziała żebym dała mu szansę, bo tak bardzo się stara - uzna twardo Basia. - Na pewno tak bym powiedziała, ale tak sobie myślę... Czy to twoje zachowanie wyjdzie ci na pewno na dobre? Mężczyzn nie warto tak wprost zdobywać - doradzi Barbara.

Basia posłucha się Barbary w 1952 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Basia podejdzie sceptycznie do słów babci, ostatecznie jej posłucha. I to się opłaci, ponieważ Janek faktycznie zauważy zmianę w zachowaniu młodej Rogowskiej. Czy będzie z tego coś więcej? To się jeszcze okaże.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.