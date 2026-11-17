Majka spędzi dzień z Mateuszem i Sarą w 1958 odcinku "M jak miłość"

W 1958 odcinku "M jak miłość" Majka znów znajdzie się w gronie przyjaciół, a wśród nich nie zabraknie Mateusza i Sary. Mostowiak jeszcze niedawno bardzo mocno angażował się w sprawy dziewczyny. Choć sam był w niej zakochany, potrafił doradzać jej, by wreszcie zadbała o własne szczęście i nie wybaczała Tomkowi kolejnych błędów. Majka jednak nie potrafiła całkowicie wyrzucić Kubickiego z głowy. Nawet kiedy miała powody, by mu nie ufać, wciąż wracała do niego myślami.

Teraz sytuacja zacznie się zmieniać także po stronie Mateusza. W jego życiu pojawiła się Sara, która coraz bardziej przyciąga jego uwagę. Majka będzie więc spędzała czas z dawnym wielbicielem, który powoli próbuje ułożyć sobie życie bez niej. Sama jednak nadal pozostanie uwikłana w relację z Tomkiem, choć jego zachowanie coraz częściej będzie dawało jej powody do niepokoju.

Tomek w 1958 odcinku "M jak miłość" obieca Majce wspólną przyszłość!

Tomek w 1958 odcinku "M jak miłość" nie zrezygnuje z planów związanych z Majką. Już wcześniej zwierzał się Mateuszowi, że zamierza kupić ukochanej pierścionek zaręczynowy. Był gotów odpuścić ślub z Justyną (Marta Malinowska) i związane z nim korzyści, w tym obiecaną willę, ponieważ nie wyobrażał sobie życia bez Majki.

W 1958 odcinku "M jak miłość" nadal będzie przekonywał dziewczynę, że wszystko między nimi się ułoży. Nie bez znaczenia okaże się jednak fakt, że Tomek coraz więcej czasu poświęca dziecku. Zabierze syna do Grabiny, by Majka miała okazję spędzić z nimi więcej czasu. Mateusz zauważy jak Majka poświęca czas Tomkowi i jego dziecku, sam odwracając się w kierunku romansowania z Sarą.

Podczas wieczornej rozmowy telefonicznej Tomek spróbuje opowiedzieć ukochanej o swoim szczęściu, co nie spotka się z wielkim entuzjazmem Majki.

- To był mega fajny dzień, naprawdę. Nie sądziłem, że odnajdę się w roli ojca - powie Tomek. Majka zamiast skupić się na jego radości, zada pytanie, które zdradzi jej wątpliwości.

- Tomek, a ty myślisz, że jesteśmy sobie przeznaczeni?

- No pewnie, że tak! Zobaczysz, przed nami długie i fajne życie razem – zapewni ją chłopak. Jego słowa nie wywołają jednak u Majki oczekiwanego zachwytu. Dziewczyna będzie raczej zdystansowana i szybko zakończy rozmowę.

- Dobra, muszę kończyć, bo Ewelina nas woła na kolację, to pa - rzuci.

Tomek ma dla Majki pierścionek zaręczynowy w 1958 odcinku "M jak miłość"

Najbardziej zaskakujące będzie to, czego Majka nie zobaczy podczas rozmowy z Tomkiem. Chłopak będzie trzymał w ręku pierścionek zaręczynowy, który najwyraźniej zamierza podarować ukochanej. Podczas gdy ona zacznie coraz ostrożniej podchodzić do jego obietnic, on będzie już myślał o kolejnym kroku w ich związku. To nie wróży niczego dobrego dla tej pary.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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