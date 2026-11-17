Agnes z Basią ściągną Artura do domu Mostowiaków w Grabinie w 1958 odcinku "M jak miłość"

Artur przyjedzie do domu, z którego niedawno się wynosił. To Basia stanie się główną prowokatorką niby przypadkowego spotkania rodziców. W trakcie rozmowy z Agnes na ganku wpadną na pomysł, że może tata mógłby zbadać Barbarę, chociaż ta niekoniecznie potrzebuje domowej wizyty lekarskiej. Przyjazd Rogowskiego będzie jednak momentem, kiedy mógłby wpaść na Marysię i z nią porozmawiać. Tak zaplanują to siostry, ale rzeczywistość szybko zweryfikuje knucie i wymysły.

Niezręczne spotkanie Marysi z Arturem w 1958 odcinku "M jak miłość"

Rogowski przyjedzie na badanie do Barbary, ale kiedy zauważy zszokowaną minę Marysi, mocno się zdziwi.

- A co ty tu robisz? - zapyta Rogowska męża w 1958 odcinku "M jak miłość"

- Przyjechałem zbadać mamę, myślałem, że wiesz... - uzna lekarz.

- A mama źle się czuje? - zapyta Rogowska, ale wtedy Agnes zacznie tłumaczyć, że nie chciała jej martwić, a babcia potrzebowała konsultacji. To oczywiście nie do końca prawda, bo chodzi raczej o możliwość spotkania Marysi z Arturem w domu, a stan Mostowiakowej będzie stabilny. Marysia podziękuje mężowi za przyjazd, ale ulotni się z kuchni tak szybko, jak to tylko możliwe.

Żak narobi zamieszania, a Marysia i Artur będą musieli spędzić więcej czasu razem

Nie bez znaczenia będzie także zamieszania, jakie wprowadzi Żak z Kisielową (Małgorzata Rożniatowska). Robert wpadnie do domu Mostowiaków i od razu pokaże ugryzienie na ręce. Sprawą zajmie się Rogowski, który pierwotnie przyjedzie zbadać Barbarę, ale kiedy zobaczy stan sąsiada, nie zostawi go bez opieki. Co prawda, domownicy szybko zorientują się, że wielkie opowieści mężczyzny o "bestii" i "napadzie" będą nieco przerysowane. Kisielowa przejmie się stanem męża, ale kiedy zobaczy zdjęcie niedużego pieska, który rzekomo ugryzł i poturbował Roberta, jej mina zrzednie.

Całe zamieszanie będzie okazją do tego, by Marysia z Arturem w 1958 odcinku "M jak miłość" spędzili więcej czasu razem. Jednak to nadal nie oznacza, że ta dwójka się pogodzi. Niestety przed nimi widmo rozwodu i rozstania na dobre.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.