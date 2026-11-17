Sąsiadka matki Franka w 1958 odcinku "M jak miłość" nie pokaże mu zdjęcia 16-latki, która go urodziła

Tajemnica ojczyma Franka nie wyjdzie na jaw w 1958 odcinku "M jak miłość", ale okaże się, że sekret zastępczej matki adoptowanego syna Lisieckich zna także jej sąsiadka (Maria Kowalik).

To właśnie ją Franek odwiedzi w bloku w Warszawie, gdy stanie pod drzwiami dawnego mieszkania, gdzie Malicki zgotował mu horror, znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie po śmierci żony.

Podczas rozmowy z sąsiadką w 1958 odcinku "M jak miłość" Franek nie będzie miał pojęcia o tym, że ona także ukrywa prawdę o kobiecie, którą uważał za mamę.

- Twoja mama była bardzo dobrą kobietą. Zawsze każdemu pomogła… Sama nie miała łatwego życia z tym łajdakiem! Przepraszam, że to powiedziałam... - Nie szkodzi... - Ale mama bardzo cię kochała i zanim nie zaczęła chorować, była najlepszą mamą na świecie... - Potem też... Myśli pani, że jest coś o czym mama nie zdążyła mi powiedzieć? Coś ważnego? - Nie mam pojęcia... - sąsiadka okłamie Franka, bo będzie wiedziała o wiele więcej.

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Dwie matki Franka w 1958 odcinku "M jak miłość". Jedna urodziła, druga wychowała

Po wyjściu Franka w 1958 odcinku "M jak miłość" sąsiadka zmarłej matki i jego ojczyma nadal będzie myśleć o wydarzeniach sprzed lat i w końcu znajdzie pamiątkowe zdjęcie: portret „Laury”, który ukryła przed chłopcem. To 16-latka, która urodziła Franka, ale go oddała zaraz po porodzie.

- Jedna urodziła, druga wychowała...

Dorota i Bartek wyjawią Frankowi tajemnicę ojczyma w 1958 odcinku "M jak miłość"

Nawet Lisieccy w 1958 odcinku "M jak miłość" nie będą mieli pojęcia, że Malicki mówił prawdę, kiedy podczas napadu na Dorotę w siedlisku wspomniał o "tajemnicy" podchodzenia syna. Kiedy Franek wróci do siedliska w Grabinie, Dorota i Bartek uznają, że nie mogą dłużej milczeć w tej sprawie.

- Twój ojczym twierdzi, że ma nam coś do wyjawienia i zażądał spełnienia pewnych warunków... - zacznie Dorota. Niech zgadnę? Chce kasy! - I to dużej kasy. Ja myślę, że to jest zmyłka i tam nie ma żadnej tajemnicy... - wtrąci Bartek. - Ale postanowiliśmy, że jeśli ty tego będziesz chciał, to spróbujemy inaczej dowiedzieć się, o co chodzi - zapewni Dorota. - No jasne, że chcę! - W takim razie zadzwonimy do naszego znajomego detektywa - dokończy Bartek. - A jak się czegoś dowie, to mi powiecie? Słowo...

Ale to dopiero początek śledztwa w sprawie biologicznej matki Franki. Nie wiadomo, czy i kiedy Marcin ustali, że Franka urodziła nie tak kobieta, która go wychowała razem z ojczymem Malickim.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Oszukiwany Franek ucieknie od Doroty i Bartka! To ona zna prawdę o jego matce

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