M jak miłość, odcinek 1952: Podły ojczym Franka aresztowany za napad na Dorotę! Usłyszy poruszające słowa syna - ZDJĘCIA

Bartek obroni Dorotę przed Malickim. W siedlisku rozpęta się piekło w 1952 odcinku "M jak miłość"

Malicki, który ucieknie z więzienia, wtargnie do siedliska, gdy Bartka (Arkadiusz Smoleński) i Franka nie będzie w domu. Dorota zostanie sama i nie będzie miała szans przygotować się na atak. Ojczym chłopca zażąda pieniędzy, a kiedy nie znajdzie odpowiedniej sumy, zacznie przeszukiwać pomieszczenia i niszczyć meble. Szybko okaże się, że nie chodzi wyłącznie o gotówkę. Malicki będzie chciał wykorzystać również tajemnicę biologicznej matki Franka, by wymusić na Lisieckich posłuszeństwo. Przerażona Dorota spróbuje wyjaśnić, że mają już dokumenty, ale to tylko rozwścieczy napastnika. Malicki będzie krzyczał, że akt urodzenia nie ujawnia prawdy, której szuka, i zażąda aż 100 tysięcy złotych. Sytuacja stanie się naprawdę groźna, bo kobieta zostanie sam na sam z agresywnym mężczyzną, który nie cofnie się przed zastraszaniem jej we własnym domu.

Na szczęście Bartek wróci do siedliska w porę. Zaatakuje Malickiego od tyłu kijem i powstrzyma go, zanim ten wyrządzi Dorocie jeszcze większą krzywdę. Dzięki interwencji Lisieckiego napaść nie zakończy się tragedią. Wkrótce na miejscu pojawi się policja, która zabierze zbiegłego przestępcę.

Ojczym Franka zostanie aresztowany. To jednak nie przyniesie chłopcu ulgi

Po obezwładnieniu Malickiego Lisieccy będą mogli wreszcie odetchnąć. Mężczyzna zostanie wyprowadzony z siedliska i trafi z powrotem w ręce policji. Dorota nie odniesie poważnych obrażeń, ale atak pozostawi po sobie strach i niepewność. Kobieta będzie wiedziała, że Franek również mocno przeżyje powrót człowieka, który wcześniej zmuszał go do kradzieży, zastraszał i wykorzystywał.

- Już nigdy nie uwolnię się od tego wszystkiego, od ojczyma… On zawsze wszystko psuje - powie smutno Franek.

Dorota spróbuje go uspokoić i przypomni, że ucieczka oraz napaść na nią nie pomogą Malickiemu uniknąć odpowiedzialności. - Franek, twój ojczym tą napaścią tylko przedłużył sobie wyrok - zapewni chłopca.

Dorota ukryje przed Frankiem szczegóły ataku?

Franek będzie chciał wiedzieć, co dokładnie wydarzyło się w siedlisku i czy Malicki pytał o niego. Dorota nie będzie chciała dokładać mu kolejnych zmartwień. - Co on w ogóle mówił? Pytał o mnie? - zapyta chłopiec.

Lisiecka spróbuje go uspokoić, nie wdając się w szczegóły napadu. - Nie no, on po prostu żądał pieniędzy… Nie myśl o tym. Postaraj się zasnąć - powie, chcąc oszczędzić Frankowi kolejnego bólu.

Dla Doroty najważniejsze będzie teraz to, by chłopiec nie obwiniał się za zachowanie ojczyma i nie żył w ciągłym strachu. Malicki został zatrzymany, ale jego groźby i wiedza o biologicznej matce Franka nadal będą ciążyć nad rodziną.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki