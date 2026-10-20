M jak miłość, odcinek 1950: Werner przyłapany z nową kochanką! Ponętna prawniczka Klaudia zastąpi mu Sylwię, ale nie na długo - ZDJĘCIA

Klątwa Sylwii będzie wciąż działała na Wernera w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Zachowanie Wernera w 1950 odcinku "M jak miłość" wzbudzi przerażenie przede wszystkim zatroskanej gosposi. Pani Ola będzie pełna złych przeczuć, że jej ulubieniec "pan Adaś", jest gotów popełnić jakieś szaleństwo z powodu rozstania z Sylwią! Zwłaszcza, że pojedzie do ukochanej do Berlina, licząc na to, że ubłagała Sylwię, by do niego wróciła.

Niestety wyjazd Wernera do Niemiec w 1950 odcinku "M jak miłość" skończy się porażką, po której samotny prawnik uzna nawet, że dopadła go jakaś klątwa i nie będzie już z żadną kobietą. Dość szybko jednak okaże się, że Adam wcale nie wyszedł z wprawy i wciąż potrafi bez większego trudu wcielić się w rolę uwodziciela.

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Seks Adama z prawniczką w kancelarii w 1950 odcinku "M jak miłość"

Po interwencji pani Oli, która w 1950 odcinku "M jak miłość" zaalarmuje Kamila i Anitę, że pan Adaś jej się urwał", że nie wie, co się z nim dzieje i dopadły ją czarne myśli, że będzie chciał się powiesić, przyjaciele znajdą Wernera w kancelarii. Na stole konferencyjnym będzie uprawiał seks z rudowłosą pięknością. Nową kochanką Adama zostanie prawniczka Klaudia...

Zszokowani Anita i Kamil w 1950 odcinku "M jak miłość" przerwą miłosne igraszki Adama w decydującym momencie. Na ich widok niemal całkiem naga Klaudia odskoczy od Wernera jak poparzona, a on zacznie w pośpiechu zaciągać spodnie i zapinać koszulę.

- Co wy tu robicie? - zapyta Adam z miną niewiniątka.

- Grzyby zbieramy... Stary, są hotele, są motele, ty musisz przychodzić do firmy i że tak powiem chędożyć na stole konferencyjnym? - Kamil będzie oburzony wybrykiem przyjaciela w kancelarii.

- Ale to musiało być tutaj! Bo to test!

- Co ty chrzanisz? Jak ja po tym wszystkim będę tu pracował? Mam siadać przy tym stole i co będę widział?

- Czekaj, ale jaki test? - przerwie mu Anita.

- Test z Sylwią... Chodzi o to, że to musiało być w kancelarii, tak jak wtedy, pamiętacie?

- To jest Sylwia?

- Tak... To znaczy nie! To jest inna, to jest prawniczka... Tylko ja musiałem sprawdzić, czy się mogę uwolnić od prawdziwej Sylwii. I udało się! Klątwa została zdjęta! Jest uwolniony!

Po chwili w 1950 odcinku "M jak miłość" do kancelarii dotrze pani Ola, szczęśliwa, że pan Adaś jest cały i zdrowy. A wściekła Klaudia wyjdzie z sali konferencyjnej, rzucając Wernerowi na pożegnanie.

- A ja mam na imię Klaudia! I nie dzwoń do mnie więcej!

Nowa kochanka Wernera niezbyt długo zajmie miejsce Sylwii, ale zaraz po niej zapewne pojawią się następne. Skoro klątwa już nie działa...

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Walka o dziecko zniszczy miłość Anity i Kamila?