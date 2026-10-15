M jak miłość, odcinek 1950: Magda odkryje ciążę, ale w nią nie uwierzy! Wywali test do kosza, ale to nie koniec - ZDJĘCIA

Magda zobaczy dwie kreski na teście ciążowym w 1950 odcinku "M jak miłość"

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda nie będzie nawet podejrzewała, że czeka ją tak wielka zmiana. W ostatnim czasie pojawią się u niej objawy, które mogą wskazywać na ciążę, ale Budzyńska nie połączy ich ze sobą. Dopiero w pewnym momencie podkusi ją, żeby zrobić test. Nie będzie jednak podchodziła do niego z wielkimi oczekiwaniami ani przekonaniem, że wynik może być pozytywny. W tym samym czasie w 1950 odcinku "M jak miłość" to nie Magda, a Anita (Melania Grzesiewicz) będzie próbowała zajść w ciążę. Jej starania nie przyniosą jednak oczekiwanego rezultatu, co sprawi, że temat macierzyństwa będzie szczególnie ważny. Działania koleżanki sprawią, że Budzyńską też podkusi zrobić test.

Kiedy minie czas oczekiwania, Magda spojrzy na test i zobaczy dwie wyraźne kreski. To właśnie wtedy powinna zacząć się cieszyć, że jej wielkie marzenie może się spełnić. Zamiast radości pojawi się jednak niedowierzanie. Wynik będzie dla niej tak zaskakujący, że nie potraktuje go od razu poważnie.

Magda wyrzuci test do kosza! Nie uwierzy, że jest w ciąży

Reakcja Magdy w 1950 odcinku "M jak miłość" będzie daleka od tej, jakiej można by się spodziewać po kobiecie, która od dawna marzy o dziecku. Budzyńska uzna, że test musiał się pomylić albo ktoś robi sobie z niej żart. Zamiast od razu powiedzieć Andrzejowi o wyniku, postanowi pozbyć się dowodu na to, co właśnie zobaczyła. Magda wyrzuci test do kosza, jakby chciała w ten sposób zamknąć temat. Dwie kreski nie będą jednak dawały jej spokoju. Choć początkowo zbagatelizuje wynik, po chwili wróci do kosza i jeszcze raz spojrzy na test. To, co zobaczy, może już nie pozwolić jej tak łatwo odsunąć od siebie myśli o ciąży.

Magda potwierdzi ciążę w kolejnym odcinku "M jak miłość"

To jednak nie koniec tej historii. W 1951 odcinku "M jak miłość" Magda zrobi kolejne testy ciążowe, a wszystkie pokażą dwie kreski. Wtedy Budzyńska przestanie mieć wątpliwości, że spodziewa się dziecka. Postanowi też podzielić się nowiną z Andrzejem. Reakcja męża początkowo będzie podobna do tej, którą sama przeżyje po zobaczeniu pierwszego testu. Andrzej uzna, że żona żartuje, ale szybko przekona się, że Magda mówi całkowicie poważnie. Kiedy dotrze do niego, że naprawdę zostaną rodzicami, jego zaskoczenie ustąpi miejsca ogromnej radości.