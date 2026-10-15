M jak miłość, odcinek 1949: Mariusz zastosuje kolejne manipulacje. Powie jak wyobraża sobie wspólną przyszłość w Stanach - ZDJĘCIA

Kasia będzie ostrożna przy Mariuszu. Nie wie, czego się po nim spodziewać

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie miała kolejny powód, by uważać na zachowanie męża. Po zakrapianym wieczorze Mariusz obudzi się w kiepskim stanie, a jego reakcje będą nieprzewidywalne. Kobieta zacznie schodzić mu z drogi i pilnować, by nie sprowokować kolejnego wybuchu złości. Kasia coraz mocniej będzie odczuwała, że w domu nie może zachowywać się swobodnie. Mariusz od początku ich związku bywał zaborczy i zazdrosny, a po zabójstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) jego zachowanie stało się jeszcze bardziej niepokojące. Sanocki ukrywa zbrodnię, a napięcie, z którym sobie nie radzi, coraz częściej odbija się na żonie.

Kasia ma też własną tajemnicę, której nie może ujawnić. To Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest biologicznym ojcem Zosi, choć Mariusz wierzy, że dziewczynka jest jego córką. Kobieta wie, że odkrycie prawdy mogłoby wywołać nieprzewidywalną reakcję męża. Dlatego zamiast otwarcie przeciwstawić się jego zachowaniu, będzie próbowała zachować ostrożność.

Mariusz obieca Kasi nowe życie w Stanach. Usidli ją na zawsze

Wieczorem Sanocki zacznie mówić o przyszłości i przekonywać Kasię, że wyjazd do USA wszystko zmieni.

- Jak tylko wyjedziemy, to wszystko się zmieni, obiecuję - rzuci Mariusz.

Kasia początkowo spróbuje wyobrazić sobie, jak mogłoby wyglądać ich życie za oceanem. Pomyśli o pracy i możliwościach rozwoju zawodowego. Jako lekarka będzie chciała dowiedzieć się, co musiałaby zrobić, żeby móc pracować w Stanach, między innymi przejść procedurę nostryfikacji dyplomu. Mariusz szybko jednak pokaże, że nie tak widzi ich wspólną przyszłość.

- Jaka nostryfikacja, po co ci to - rzuci architekt. - Tam nie będziesz musiała pracować, nie będziesz musiała niczym się przejmować, zostaniesz w domu z Zosią, ja się wszystkim zajmę - oznajmi.

Kasia nie usłyszy więc od męża zachęty do spełniania zawodowych marzeń. Mariusz będzie miał już gotowy plan, w którym to on zarabia i decyduje o ich życiu, a ona zostaje w domu. Jej własne ambicje okażą się dla niego czymś zupełnie zbędnym.

Mariusz chce odciąć Kasię od innych. Przerażające słowa Sanockiego w 1949 odcinku "M jak miłość"

Najbardziej niepokojące słowa padną, gdy Mariusz zacznie mówić o tym, co cieszy go w perspektywie wyjazdu.

- A wiesz, z czego cieszę się najbardziej? Że będziemy tam tylko zdani na siebie. Ty, ja i nasza córka - doda.

W innych okolicznościach taka deklaracja mogłaby brzmieć jak romantyczna wizja rodzinnego życia. W przypadku Mariusza zabrzmi jednak znacznie mroczniej. Mężczyzna, który już teraz kontroluje Kasię i reaguje agresją, będzie chciał zabrać ją daleko od dotychczasowego otoczenia, a przy tym odebrać jej plany na własną przyszłość. Wyjazd do Stanów jest mu zresztą wyjątkowo na rękę. Po zabójstwie Sowińskiego Mariusz ma powód, by oddalić się od miejsca zbrodni i uniknąć podejrzeń. Kasia nie zna prawdy o śmierci dyrektora, więc może nie rozumieć, dlaczego mężowi tak bardzo zależy na wyjeździe. Sama również próbuje nie dopuścić do wyznania prawdy o ojcu Zosi. Jednak cena za milczenie jest naprawdę wysoka.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.