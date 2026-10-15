M jak miłość, odcinek 1953: Majka nie przestanie prowokować Mateusza! W końcu pójdą na całość

Majka zawalczy o Mateusza w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Mateusz znów zabierze ze sobą Majkę do Grabiny! Czy to zatem oznacza, że Tomek jednak jeszcze nie zdecyduje się oświadczyć swojej ukochanej? Tylko zapowie Mostowiakowi, że jest na nie gotowy?

A może dziewczyna po prostu ich nie przyjmie, skoro ostatnio będzie im szczególnie nie po drodze, gdy Kubicki będzie skupiony wyłącznie na swoim synu, a ona pójdzie w odstawkę. W zupełnym przeciwieństwie do Mostowiaka, którym już także zainteresuje się inna dziewczyna Sara! Jednak w odróżnieniu od Bogny (Sherazade Wolff) będzie to zainteresowanie obustronne.

Czy wówczas w 1953 odcinku "M jak miłość" Majka znów poczuje kłucie zazdrości, ale tym razem zdecyduje się zawalczyć o Mateusza? Bardzo możliwe, bo dziewczyna dalej będzie go prowokować, tak samo jak ostatnim razem, gdy wybrali się w jej rodzinne strony. A teraz historia zatoczy koło. Tyle tylko, że będą już u Mostowiaka!

Majka pocałuje Mostowiaka w 1953 odcinku "M jak miłość"!

I może właśnie to sprawi, że w 1953 odcinku "M jak miłość" Majka wreszcie zdecyduje się pójść na całość i tym razem już nie powstrzyma się przed pocałowaniem Mateusza. Między zakochanymi wreszcie dojdzie do długo wyczekiwanego zbliżenia. Ale czy ono coś zmieni?

Tym bardziej, że przecież po drugiej stronie w 1953 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie Tomek, który ostatecznie wybierze Majkę, a nie ślub i dom z Justyną (Marta Malinowska), czym będzie kusił go jej ojciec (Jan Wojtyński). Z kolei Mostowiakowi wpadnie w oko Sara, spadkobierczyni wiejskiej posiadłości, którą także pozna w Grabinie w trakcie poszukiwań domu dla Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski)!

Czy Majka i Mateusz będą wreszcie razem w 1953 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy ten pocałunek Majki i Mateusza w 1953 odcinku "M jak miłość" coś zmieni? Czy sprawi, że para wreszcie się ze sobą zwiążę? A może Majka dalej będzie z Tomkiem z przyzwyczajenia i będzie musiała patrzeć, jak Mateusz układa sobie życie z inną?

Na to wskazywały jedne z "Kulis M jak miłość", na których faktycznie widać było Majkę z Tomkiem z jego synem, a także rozwijającą się relację Mateusza z Sarą, której dziewczyna faktycznie tylko się przyglądała. Czy zatem tak faktycznie? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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