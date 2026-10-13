M jak miłość, odcinek 1952: Tomek oświadczy się Majce?! Mateusz dowie się o planach rywala - ZDJĘCIA

Tomek wreszcie się zdecyduje, czego chce w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W 1952 odcinku "M jak miłość" Tomek w końcu się określi, z kim tak naprawdę chce być. Zwłaszcza, że z jego perspektywy nie będzie miał łatwego wyboru, gdyż z jednej strony będzie miał wieloletnią ukochaną, a z drugiej korzyści finansowe, o których normalnie będzie mógł jedynie pomarzyć.

A to dlatego, że nie będzie go stać na piękny dom, który zdecyduje mu się sprezentować ojciec jego kochanki i matki jego dziecka, Justyny, jeśli tylko zgodzi się wziąć z nią ślub i stworzyć prawdziwą rodzinę w "M jak miłość".

Kubicki będzie gotowy oświadczyć się Majce w 1952 odcinku "M jak miłość"!

I choć to mocno podziałało na Kubickiego, który aż rozmarzył się o tym życiu, to Mateusz szybko sprowadził go na ziemię, przypominając mu o Majce. Tym bardziej, że przecież sam także będzie w niej zakochany i nie będzie chciał, aby była z kimś takim jak Tomek, który będzie nawet rozważał, czy z niej nie zrezygnować dla korzyści materialnych. Ale w 1952 odcinku "M jak miłość" chłopak mocno zaskoczy Mostowiaka!

Wszystko przez to, że w 1952 odcinku "M jak miłość" Tomek ostatecznie wybierze Majkę, a nie ślub i bogate życie z Justyną i ich dzieckiem. Oczywiście, Kubicki dalej będzie chciał być dla syna ojcem, ale wybierze życie u boku swojej ukochanej Majki, której po przemyśleniu będzie już gotowy się nawet oświadczyć.

Mateusz pozna nową miłość po Majce w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W 1952 odcinku "M jak miłość" Kubicki powie o swojej decyzji Mostowiakowi, czym mocno go zszokuje. Ale i zasmuci, bo przecież i on będzie marzył o Majce. Jednak finalnie wcale nie będzie po niej długo rozpaczał!

Zdradzamy, że jeszcze w 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz pozna Sarę Kaniewską (Adrianna Izydorczyk), spadkobierczynię wiejskiej posiadłości w trakcie poszukiwania domu dla Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski) w Grabinie. Dziewczyna od razu wpadnie w oko Mostowiakowi, z resztą w końcu dla niego zz wzajemnością, bo przecież w przypadku Bogny (Sherazade Wolff) było to zainteresowanie wyłącznie od niej jednostronne. Ale w tym przypadku wszystko się zmieni!

Majka zgodzi się wyjść za Tomka w 1952 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w tej sytuacji w 1952 odcinku "M jak miłość" Tomek pójdzie za ciosem i poprosi Majkę o rękę? Zwłaszcza, że tym razem i on w końcu raczy zawitać razem z ukochaną do Grabiny, do rodzinnego domu Mostowiaka. Czy właśnie tam się jej oświadczy, a Majka zgodzi się za niego wyjść i zostać jego żoną?

Co prawda, gdy wcześniej tuż po ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg), podpytywał ją o to Janek (Jakub Sirko), to nie było to takie pewne. Szczególnie, że wówczas para przeżywała gorsze chwile, gdy Kubicki w pełni poświęcał się swojemu synowi, a jego ukochana została z boku. Ale jak będzie tym razem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!