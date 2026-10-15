M jak miłość, odcinek 1949: Olek wścieknie się na Kasię! Dowie się prawdy o sfałszowanych badaniach i ostro pojedzie po lekarce - ZDJĘCIA

Olek nie uwierzy w tłumaczenia Anety w 1949 odcinku "M jak miłość"

W 1949 odcinku "M jak miłość" Aneta spróbuje wybrnąć z sytuacji, do której doprowadzi ją wcześniejsze połączenie leków z alkoholem. To właśnie wtedy niechcący zdradzi Olkowi sekret Kasi i wymamrocze, że biologicznym ojcem Zosi jest Jakub. Rano będzie jednak próbowała przekonać męża, że nie powinien traktować jej słów poważnie. Olek nie da się jednak zbyć tak łatwo. Chodakowski będzie pamiętał, co usłyszał od żony, i nie przestanie drążyć tematu. Po treningu z Jakubem wróci do sprawy i wprost zapyta Anetę o ojcostwo Zosi. Kobieta będzie tak zaskoczona, że podczas krojenia warzyw skaleczy się w palec. Szybko zrozumie, że mąż nie zamierza odpuścić, a dalsze zaprzeczanie nie ma sensu.

Aneta wyzna Olkowi prawdę o ojcu Zosi. Tak potwierdzi tajemnicę Kasi

Aneta początkowo nadal będzie próbowała uniknąć odpowiedzi. Olek nie pozwoli jednak, by rozmowa skończyła się kolejną wymówką. Między małżonkami dojdzie do ważnej wymiany zdań, podczas której Chodakowski uświadomi żonie, że sprawa dotyczy także jego przyjaciela. Wtedy Aneta zacznie rozumieć, że nie może już dłużej ukrywać prawdy.

- Olek, przecież ja nie będę analizować jakichś głupot, które wygadywałam po pijaku - powie Aneta, do końca próbując jakoś wybrnąć z sytuacji.

- Kochanie, ja nie wierzę, że to są jakieś głupoty. Obiecywaliśmy sobie szczerość.

- No, tak... W każdej sprawie, która dotyczy nas.

- Ale to dotyczy mnie, przecież Jakub jest moim przyjacielem.

- Posłuchaj, to nie jest jakaś plotka, sensacja, tylko coś, co może zrujnować życie i to więcej niż jednej osobie

- A, czyli to prawda!

- No, dobrze... Opowiem ci wszystko, ale musisz obiecać, że nie powiesz tego nikomu... Olek, rozumiemy się?

W ten sposób Olek w końcu uzyska potwierdzenie tego, co wcześniej usłyszał od Anety. Sekret Kasi przestanie być dla niego jedynie podejrzeniem. Chodakowski dowie się, że badania dotyczące ojcostwa Zosi zostały sfałszowane, a Jakub jest biologicznym ojcem dziewczynki.

- Jak ona mogła. zrobić coś takiego?! To jest nieludzkie, co ona zrobiła! (...) Świetnie sobie to Kasia wymyśliła, naprawdę... - wścieknie się ortopeda.

Olek wścieknie się na Kasię w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Prawda o tajemnicy Kasi nie pozostawi Olka obojętnym. Lekarz będzie mocno zniesmaczony tym, co zrobiła jego znajoma, i trudno będzie mu pogodzić się z faktem, że przez cały ten czas Jakub mógł nie znać prawdy o własnej córce. Mało tego, zagrozi żonie, że sam wyjawi prawdę Karskiemu.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.

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