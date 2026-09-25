M jak miłość, odcinek 1949: Kinga i Piotrek wyślą Marię z dala od Grabiny?! Ma odzyskać spokój po Arturze

Kinga i Piotrek w 1949 odcinku "M jak miłość" zobaczą, jak bardzo Maria cierpi! Wyślą ją do SPA na Mazurach

W 1949 odcinku "M jak miłość" Maria nadal będzie próbowała poskładać swoje życie po tym, jak odkryła romans Artura. Rogowska przez lata ufała mężowi i była przekonana, że nawet jeśli ich związek przechodzi kryzys, wspólnie będą w stanie go pokonać. Wszystko zmieni się, gdy na własne oczy zobaczy Rogowskiego z Joanną i zrozumie, że jego relacja z dużo młodszą lekarką nie była niewinnym zauroczeniem.

Kinga i Piotrek zaczną martwić się o Marysię coraz bardziej. Zduńscy dobrze będą wiedzieli, że po takiej zdradzie Rogowska potrzebuje czegoś więcej niż kolejnych rozmów o Arturze. Każdy dzień w znajomym otoczeniu będzie przecież przypominał jej o tym, co straciła i jak bardzo została oszukana. Właśnie dlatego w 1949 odcinku "M jak miłość" Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, żeby wysłać Marię do SPA na Mazurach. Z dala od Grabiny, domu, przychodni i całego zamieszania wokół Rogowskiego ma wreszcie dostać kilka dni wyłącznie dla siebie. Bez Joanny, bez pytań rodziny i przede wszystkim bez ciągłego zastanawiania się, czy powinna dać Arturowi kolejną szansę.

Maria w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna Filarskiej prawdę o swoim załamaniu

Zanim jednak wyjedzie, w 1949 odcinku "M jak miłość" Maria pojawi się na Deszczowej. Rogowska odwiedzi Krysię Filarską i właśnie przed nią pozwoli sobie na szczerość, na którą wcześniej nie była gotowa. Zacznie opowiadać o kryzysie w swoim życiu i o tym, jak naprawdę przeżywa odejście Artura.

Spotkanie obu kobiet będzie szczególnie symboliczne. Jeszcze niedawno to Marysia była osobą, która ratowała Krysię w najgorszym okresie jej życia. Po śmierci Marszałka Filarska kompletnie się załamała, a Rogowska wspierała ją, pilnowała i przekonywała, żeby poszukała profesjonalnej pomocy. Teraz role się odwrócą. Tym razem w 1949 odcinku "M jak miłość" to Krysia będzie słuchała, a Maria przestanie udawać silną. Rogowska przez długi czas może próbować przekonywać rodzinę, że jakoś sobie poradzi. Na Deszczowej nie będzie jednak musiała niczego grać. Filarska sama przeżyła ogromną stratę i doskonale będzie wiedziała, że czasami zwykłe zapewnienie „wszystko w porządku” nie ma nic wspólnego z prawdą.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Pierwsza randka Martyny i Jakuba