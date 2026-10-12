M jak miłość, odcinek 1948: Kasia po zaginięciu Sowińskiego wyzna Anecie, jak boi się Mariusza! Nie powie mu prawdy o córce przed ucieczką do USA - ZDJĘCIA

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" nadal nie dowie się, że Mariusz zabił Sowińskiego

Zaginięcie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie niewyjaśnione, a Mariusz słowem nie przyzna się Kasi, że to on zabił jej kochanka! Przestanie jednak panować na nerwami. Wyładowując się nie tylko na ukochanej żonie, ale także na "ich" córeczce Zosi. Strach przed wpadką, odsiadką w więzieniu sprawią, że Mariusz stanie się agresywny, a Kasia uzna, że powinien nawet zażywać leki na uspokojenie.

Wybuch gniewu Mariusza w 1948 odcinku "M jak miłość" będzie dla Kasi sygnałem, że nie może mu powiedzieć prawdy o Zosi, że cały czas go oszukuje i to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest biologicznym ojcem jej córki. Uzna, że odczeka jeszcze kilka tygodni, bo razem z Mariuszem będą planowali właśnie przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.

Nawet przez chwilę w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia nie pomyśli, że Mariusz ma na sumieniu zabójstwo, że żyje pod jednym dachem mordercą Sowińskiego. Z każdym dniem Sanockiemu coraz gorzej będzie wychodziło odgrywanie roli "kochającego" męża i ojca. Z kolei Kasia zacznie żyć w lęku nie tylko o siebie, ale także o Zosię.

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Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" wypyta Anetę, co się stało z Sowińskim!

Nic dziwnego, że po zaginięciu Sowińskiego wystraszona Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" spróbuje wybadać w klinice, czy są jakieś wieści o dyrektorze. Słowem jednak nie wspomni nawet Anecie, że Sowiński zmusił ją, żeby została jego kochanką. Uzna jednak, że tylko przyjaciółce może się w niewielkim stopniu zwierzyć z tego, co ją dręczy, co przeżywa z nieobliczalnym Mariuszem.

- Wiadomo już co z tym Sowińskim?

- Nie, nic nie wiadomo, ale chodzą różne plotki... No wiesz, ludzie są różni. Wygadują różne głupoty. W ogóle nie zwracają uwagi na to, że to komuś może zniszczyć życie. On się gdzieś ukrywa, pewnie się świetnie bawi na myśl o tym, że teraz Olka ciągają po sądach... Znaczy po komisariatach ciągają. Nieważnie, nie chce mi się na ten temat rozmawiać... Ty mi lepiej powiedz, co w wiadomej sprawie... Pogadałaś już z Mariuszem? - zapyta Aneta.

Aneta zobaczy w 1948 odcinku "M jak miłość" jak bardzo Kasi boi się Mariusza!

Nagle Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" sięgnie po szklankę wody, a jej ręka zacznie drżeć na samą myśl, co może zrobić jej Mariusz. Uprzedzi przyjaciółkę, że na razie jej tajemnica musi pozostać w ukryciu, bo nie jest w stanie przewidzieć reakcji męża.

- Jeszcze nie... Postanowiłam, że powiem mu, jak urządzimy się w Stanach. Będziemy sami z Zosią. Może jakoś lepiej to przyjmie. Ostatnio jest jakiś dziwny. Po prostu mam wrażenie, że wyszłam za zupełnie innego człowieka. Nie wiem, do czego byłby zdolny, gdyby dowiedział się, jaka jest prawda...

- Ale co ty chcesz mi powiedzieć? Do czego byłby zdolny? - Aneta zauważy, że Kasia boi się Mariusza coraz bardziej.

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Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!