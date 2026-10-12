M jak miłość, odcinek 1948: Aneta po lekach wyjawi Olkowi tajemnicę Kasi, że to Jakub jest ojcem jej córki - ZDJĘCIA

Tajemnica Kasi nie będzie bezpieczna w 1948 odcinku "M jak miłość! Wybierze ucieczkę z Mariuszem

Za drzwiami domu Kasi i Mariusza w 1948 odcinku "M jak miłość" rozegra się horror, a tymczasem jej tajemnica o prawdziwym ojcu małej Zosi nie będzie już bezpieczna! Od wielu miesięcy Aneta dochowuje sekretu przyjaciółki, czekając aż Kasia wybierze odpowiedni moment, by powiedzieć prawdę nie tylko Mariuszowi, lecz przede wszystkim Jakubowi. Ona jednak wybierze ucieczkę z Polski do USA, by zyskać na czasie. Nieświadoma tego, że Aneta niechcący się wygada.

Jak dojdzie do tego, że w 1948 odcinku "M jak miłość" Aneta pogrąży Kasię przed Olkiem i ujawni, że to Jakub Karski jest biologicznym ojcem jej córki? Wieczorem Chodakowska straci czujność, bo nierozważnie połączy leki nasenne z kieliszkiem wina. By przespać całą noc zażyje tabletkę. Zaraz potem sięgnie po kieliszek, bo Olek akurat wspomni żonie o zarzutach postawionych gangsterowi Wójcikowi (Jakub Kornacki). Ostrzeże żonę, żeby trzymała się od niego z daleka.Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1948: Kasia ucieknie od pijanego Mariusza? Będzie chciała wrócić do Jakuba! - ZDJĘCIA

Aneta w 1948 odcinku "M jak miłość" powie Olkowi, że Jakub jest ojcem córki Kasi

Po zażyciu tabletki Aneta w 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedziała, co mówi. Olek wspomni żonie, że widział Kasię w klinice. Zapyta, czy przyjaciółka zamierza już wrócić do pracy. I wtedy tajemnica Kasi wyjdzie na jaw. - Nie, na pewno nie. Może przyjechała po jakieś papiery. Lecą z Mariuszem do tych Stanów. Biedny Kuba się nigdy nie dowie...

- O czym się nie dowie? Kochanie, ale o czym się nie dowie?

- Że jest ojcem Zosi...

- Że jest co? Aneta jako to, że jest ojcem Zosi? - Olek z niedowierzaniem w 1948 odcinku "M jak miłość" spróbuje wyciągnąć z Anety całą prawdę, ale ona będzie nieprzytomna.

Następnego dnia Chodakowski będzie drążył temat ojcostwa Jakuba, lecz Aneta wykręci się, że minionej nocy po lekach gadała bzdury.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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