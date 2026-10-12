M jak miłość, odcinek 1948: Kasia ucieknie z córką Zosią od pijanego Mariusza? Będzie chciała wrócić do Jakuba! - ZDJĘCIA

Pijany Mariusz przerazi Kasię w 1948 odcinku "M jak miłość". Będzie miała dość!

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia zobaczy kolejne niepokojące oblicze swojego męża. Po zabiciu Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) Mariusz kompletnie przestanie sobie radzić z emocjami. Będzie coraz bardziej rozdrażniony, nerwowy i agresywny, a wyrzuty sumienia zacznie zagłuszać alkoholem. Kasia nadal nie będzie wiedziała, że Sanocki ma na sumieniu życie jej byłego kochanka, ale zacznie coraz wyraźniej czuć, że w jego zachowaniu jest coś naprawdę niebezpiecznego.

Wieczorem sytuacja wymknie się spod kontroli. Mariusz wróci do domu kompletnie pijany. Kasia pomoże mu zdjąć buty i położyć się do łóżka, ale zamiast wdzięczności spotka ją kolejny wybuch agresji. Sanocki złapie ją mocno za twarz i zacznie mamrotać o kłamstwie oraz o tym, że gdyby naprawdę go kochała, "nie byłoby tego wszystkiego". Dla Kasi będzie to moment graniczny. W 1948 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że nie chce dłużej siedzieć w domu z człowiekiem, którego zaczyna się zwyczajnie bać.

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" spakuje Zosię i będzie chciała uciec

Gdy Mariusz w końcu zaśnie, w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie działać. Spakuje najpotrzebniejsze rzeczy do torby, przygotuje małą Zosię i położy ją w wózku. Wszystko będzie wyglądało tak, jakby za chwilę miała po prostu wyjść z domu i już nie wrócić. Wtedy jednak dopadnie ją brutalna świadomość. Kasia nie będzie miała dokąd uciec. Zostawiła przecież Jakuba dla Mariusza. Zbudowała z Sanockim nowe życie, ukryła przed Karskim prawdę o Zosi i sama doprowadziła do rozpadu swojego poprzedniego małżeństwa. Teraz, kiedy jej obecny związek zacznie zmieniać się w koszmar, nie będzie wiedziała, do kogo może zwrócić się o pomoc.

Zosia powie "tata". Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" od razu pomyśli o Jakubie!

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie mówić do niemowlęcia, choć tak naprawdę będzie mówiła przede wszystkim do samej siebie.

– Uciekniemy... ale gdzie? Gdzie pójdziemy, córeczko? - zacznie zastanawiać się bezradnie. I właśnie wtedy Zosia zrobi coś zupełnie niespodziewanego.

W 1948 odcinku "M jak miłość" mała Zosia, leżąc w wózku, nagle powie jedno słowo: "Tata". Kasia niemal automatycznie sięgnie po telefon, a jej pierwszą myślą będzie Jakub. Nie Mariusz, który śpi pijany w drugim pokoju, tylko były mąż, od którego sama odeszła. Kasia wybierze numer Karskiego.

W 1948 odcinku "M jak miłość" będzie więc o krok od tego, żeby zadzwonić do Jakuba i poprosić go o ratunek. Ale po chwili się zawaha. Uzna, że Jakub nigdy nie wybaczy jej tego, co mu zrobiła...

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

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