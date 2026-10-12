M jak miłość, odcinek 1947: Artur wróci do Marysi, kiedy dowie się, co zrobiła jej Joanna! Oszuka żonę, że chce być tylko z nią - ZWIASTUN

Powrót Artura do domu w Grabinie w 1947 odcinku "M jak miłość"! Marysia nie wpuści go do środka

Artur wróci do Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość" z podkulonym ogonem, lecz wszystko wskazuje na to, że nie odzyska żony! Nie ma co liczyć na jej wybaczenie. Szczególnie po tym, co odstawi Joanna!

Nieobliczalna kochanka Rogowskiego w 1947 odcinku "M jak miłość" zachowa się wyjątkowo podle wobec Marysi. Żeby pozbyć się jej raz na zawsze, żeby Artur był tylko jej zjawi się przed domem w Grabinie i zacznie krzyczeć, że on kocha tylko ją! Tego dla Marysi będzie za wiele. Nie pozwoli jednak, by wyrachowana Joanna wyprowadziła ją z równowagi. Do końca zachowa spokój. W przeciwieństwie do Pawła (Rafał Mroczek), który dowie się o romansie Artura i rzuci się na ojczyma! Tak zdrajca usłyszy o ataku Joanny na Marysię.

Późnym wieczorem w 1947 odcinku "M jak miłość" nastąpi powrót Artura do domu w Grabinie. Akurat Marysia będzie rozmawiała na ganku z przyjaciółką Judytą (Paulina Chruściel), kiedy nagle dostrzeże niewiernego męża. - Nie Judyta nie mogę. Przeproś swojego tatę. Powiedz, że jutro nie przyjdę i podziękuj za zaproszenie... Jak się czuję? No... Przepraszam cię, muszę kończyć...

Artur przeprosi Marysię za atak Joanny w 1947 odcinku "M jak miłość"

Dręczony wyrzutami sumienia Artur w 1947 odcinku "M jak miłość" przeprosi Marysię za wybuch Joanny, za to, że kochanka ośmieliła się ją nachodzić w jej własnym domu. - Właśnie się dowiedziałem, co zrobiła Joanna. I przepraszam... Bardzo mi przykro. Nie zasłużyłaś na to, ale...

- Nie... - przerwie mu Marysia.

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Choć zakłamany Rogowski wcale nie zapomni o Joannie, nie przestanie jej kochać, to w 1947 odcinku "M jak miłość" postanowi zrobić wszystko, by uratować małżeństwo z Marysią. Oszukując żonę, że wybrał ją, bo kierował się sercem.

- Marysiu, ja chcę być z tobą. Ja chcę wszystko naprawić, rozumiesz? Marysiu... Ja ciebie wybrałem - wyzna Artur, lecz Marysia nie będzie chciała tego słuchać. Trzaśnie mu drzwiami przed nosem!

Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość" zapowiedział, że jego bohater nie tak szybko wyrzuci z serca Joannę, bo ta miłość okaże się silniejsza niż uczucie, którym niby wciąż darzy Marysię.

- Artur jest gotów na konsekwencje wszystkich czynów, które popełnił. Będę to z konsekwencją powtarzał, że to nie jest szczeniackie zakochanie się, to jest coś znacznie więcej. Naprawdę to jest taki potrzask pomiędzy młotem a kowadłem... - wyjaśnił Moskwa.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

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