M jak miłość, odcinek 1948: Kama będzie pewna, że Marcin ją zdradza?! Domańska zostawi ślad w jego aucie - ZDJĘCIA

Domańska w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie śledzić Marcina?! Zapisze się do jego klubu

W 1948 odcinku "M jak miłość" Marcin może naiwnie sądzić, że odejście z firmy Domańskiej wreszcie uwolni go od natrętnej byłej szefowej. Nic bardziej mylnego. Elżbieta nie zamierza odpuścić. Już wcześniej jasno pokazała Chodakowskiemu, że nie traktuje go wyłącznie jak pracownika. Posunęła się nawet do szokującej propozycji, by Marcin został ojcem jej dziecka w zamian za ogromne pieniądze. Detektyw stanowczo ją odrzucił i ostatecznie zerwał współpracę. Domańska potraktuje to jednak nie jako koniec znajomości, tylko kolejną przeszkodę do pokonania.

Dlatego w 1948 odcinku "M jak miłość" wymyśli nowy sposób, żeby regularnie wpadać na Marcina. Razem z Klarą zapisze się do klubu, do którego uczęszcza Chodakowski, i zacznie trenować boks. Wybór właśnie tego miejsca nie będzie przypadkiem. Domańska będzie chciała być jak najbliżej Marcina i stworzyć sobie kolejne okazje do niby przypadkowych spotkań. Klara coraz wyraźniej zacznie dostrzegać, że zainteresowanie przyjaciółki zamienia się w prawdziwą obsesję.

Klara w 1948 odcinku "M jak miłość" wprost zapyta o przejęcie cudzego męża

W 1948 odcinku "M jak miłość" nawet Klara zacznie być zaskoczona determinacją Domańskiej. Elżbieta nie będzie jednak widziała w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego. Dla niej Marcin stanie się celem, którego po prostu jeszcze nie udało jej się zdobyć.

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– Zafiksowałaś się na tego Chodakowskiego... – To jest realna ocena sytuacji. Lata pracy w biznesie nauczyły mnie cierpliwości i tego, żeby nigdy nie odpuszczać. Zresztą taktyka małych kroków zawsze się sprawdzała. – Teraz planujesz przejęcie cudzego męża? – Nie, ja nie chcę go na stałe. To jest użyczenie. Patrz pan detektyw zostawił otwarte okno, to jest prowokowanie losu, nie sądzisz?

Pomadka Domańskiej w 1948 odcinku "M jak miłość" trafi do samochodu Marcina!

W 1948 odcinku "M jak miłość" Elżbieta dostanie idealną okazję, żeby rozpocząć kolejną intrygę. W drodze na trening zauważy samochód Marcina. Chodakowski nie domknie jednej z szyb, a Domańska natychmiast zwróci na to uwagę. Dla większości ludzi byłby to zwykły przypadek. Dla Elżbiety będzie to "prowokowanie losu".

Domańska wykorzysta niedomknięte okno i wrzuci do samochodu własną pomadkę. Trudno będzie uznać taki gest za niewinny żart. Kobieta doskonale wie przecież, że kosmetyk należący do obcej kobiety znaleziony w aucie żonatego mężczyzny może wywołać jedno bardzo konkretne podejrzenie. Jeśli żona Marcina znajdzie pomadkę i uzna, że należy do kobiety, z którą mąż spotyka się za jej plecami, Domańska osiągnie dokładnie to, czego potrzebuje - zasieje między Chodakowskimi nieufność.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.