M jak miłość, odcinek 1947: Perfidna Joanna zacznie dręczyć Artura! Pokaże, do czego jest zdolna, kiedy przestanie się do niej odzywać - ZDJĘCIA

Natrętna Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" nie da spokoju Arturowi! Nie dotrze do niej, że to koniec

Ostrzeżenie Joanny, że się nie podda i będzie walczyć o Artura w 1947 odcinku "M jak miłość" zabrzmi wyjątkowo złowieszczo. Bo kochanka Rogowskiego zacznie się zachowywać tak, jakby kompletnie postradała zmysły, a szalona miłość do żonatego lekarza zamieniła się wręcz w obsesję. Tydzień po ostatnim pożegnaniu Artura i Joanny na leśnej polanie, ona uzna, że ma jeszcze szansę, że ukochany odejdzie do żony i wyjadą razem z dala od Grabiny. Nic bardziej mylnego!

Wyrzucony z domu Artur zamieszka w hotelu i w 1947 odcinku "M jak miłość" zerwie z Joanną wszelki kontakt. Nie będzie odbierał jej telefonów, odpowiadał na wiadomości. Mało tego, postara się, żeby kochanka nie namierzyła go w hotelu. Milczenie Artura sprawi, że Joanna nie da mu spokoju i stanie się coraz bardziej natrętna. Zostawi mu na poczcie głosowej kolejne błagalne prośby o choć jedną rozmowę.

"Artur, co się dzieje? Dlaczego nie odbierasz? Martwię się. Zmieniłeś zdanie? Wyjeżdżamy razem, prawda? Powiedziałeś, że też tego chcesz i nagle zniknąłeś. Byłam u ciebie w hotelu, ale musieliśmy się minąć... Oddzwoń, proszę..."

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1947: Skruszony Artur wróci do Marysi, kiedy dowie się, co zrobiła Joanna! Oszuka żonę, że chce być tylko z nią - ZWIASTUN

Artur po rozstaniu z Joanną już się do niej nie odezwie w 1947 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie w 1947 odcinku "M jak miłość" Rogowski zlituje się nad Joanną, lecz nadal nie będzie wiedział, co ma jej powiedzieć. Choć wyznał, że wciąż ją kocha, to dobitnie wyjaśnił, że nie mogą być razem, bo wybiera Marysię. Wymuszony telefon Artura do kochanki uświadomi jej, że nie ma na co liczyć, dopóki nie pozbędzie się Marysi raz na zawsze.

- Halo, Artur? Boże, jak dobrze, że dzwonisz. Artur, jesteś tam? Co się stało? Artur... - Joanna będzie wołała ukochanego, lecz on się do niej nie odezwie. Jego milczenie sprawi, że kochanka postawi wziąć sprawy w swoje ręce.

Tak Joanna będzie walczyła o Artura w 1947 odcinku "M jak miłość". Postanowi pozbyć się Marysi!

Dlatego perfidna Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" pojedzie do domu Marysi w Grabinie! Stanie z rywalką twarzą w twarz i zacznie krzyczeć, że Artur kocha tylko ją, że powinna pozwolić mu odejść. To będzie kolejny cios dla zdradzonej Marysi.

- Joasia bardzo dobrze wie, czego chce i jest zdeterminowana. Ona jest gotowa. Bardziej ma wątpliwości względem Artura, czy to on jest gotowy. Maria dla Joanny stanie się czymś niewygodnym. Absolutnie nie buduje się szczęścia na czyimś nieszczęściu, ale jak widać wszystko jest możliwe... Zobaczymy... - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

PGE - Uruchomienie II linii instalacji odzysku energii z odpadów w Rzeszowie

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

19