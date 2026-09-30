M jak miłość, odcinek 1947: Barbara zacznie błagać Marysię, aby dała niewiernemu Arturowi kolejną szansę! Nie będzie liczyła się z uczuciami skrzywdzonej córki - ZDJĘCIA

Barbara nie zniesie widoku załamanej Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara nie będzie mogła już patrzeć na cierpienie Marysi po wyjściu na jaw kolejnego romansu Artura i wyprowadzeniu się jej zięcia z domu Mostowiaków. Tym bardziej, że skrzywdzona Rogowska już kompletnie przestanie o siebie dbać, bo wówczas już nic nie będzie miało dla niej sensu. Szczególnie, że przecież nie będzie to pierwsza niewierność jej męża, bo Rogowski zdradzi ją po raz kolejny.

- Marysia ostatnio zupełnie o siebie nie dba - wyżali się Agnes, Barbara.

Oczywiście, w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes w pełni zrozumie Marysię. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do Barbary.

- Nie wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją - uzna Rotke.

Motowiakowa stanie po stronie zdradzieckiego Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara otwarcie zacznie błagać córkę, aby dała niewiernemu Arturowi jeszcze jedną szansę. Mostowiakowa stanie po stronie swojego zdradzieckiego zięcia, który po raz kolejny ogromnie skrzywdzi jej córkę i spróbuje ją przekonać, aby znów mu wybaczyła, a tym samym ponownie ocaliła ich małżeństwo, czym mocno ją zszokuje.

Tym bardziej, że w 1947 odcinku "M jak miłość" w ogóle nie policzy się przy tym z jej uczuciami, co wściekła Marysia otwarcie jej wyrzuci. I tym zamknie matce usta.

- Spróbuj uratować to wasze małżeństwo - zacznie błagać ją Barbara.

- A co ze mną? - wytknie jej Marysia.

Joanna dobije Rogowską w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że to w 1947 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie koniec koszmaru Marysi. Wszystko przez to, że do jej rodzinnego domu przyjedzie jeszcze kochanka Artura, która otwarcie jej przyzna, że Artur kocha tylko ją, a z nią chce zostać wyłącznie z litości. Joanna (Dominika Sakowicz) będzie chciała dać w ten sposób Rogowskiej jasno do zrozumienia, aby zostawiła swojego męża w spokoju i pozwoliła mu do niej odejść, aby mogli być w końcu szczęśliwi w "M jak miłość".

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

20