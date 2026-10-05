M jak miłość, odcinek 1945: Agnes wyda zdradzieckiego Artura przed rodziną? Nie wytrzyma, gdy zobaczy wiadomości od kochanki ojca - ZDJĘCIA

Agnes przejrzy zakłamanego ojca w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" rodzina Mostowiaków zbierze się na wspólne śniadanie, w trakcie którego Agnes zacznie odpytywać Basię z języka niemieckiego. Tym bardziej, że jej przyrodnia siostra miała okazję się go nauczyć w trakcie swojej wymiany uczniowskiej. Rotke zacznie wypytywać ją o podstawowe słówka. Jednak szybko się to zmieni.

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 1945 odcinku "M jak miłość" do Rogowskiego zaczną przychodzić SMS-y. Oczywiście, Artur od razu spróbuje ściszyć telefon, ale czujna Rotke wszystko usłyszy, a co gorsza dla niego także i zobaczy, bo akurat będzie za nim przechodzić.

Wściekła Rotke wygarnie zdradzieckiemu Arturowi przed rodziną w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1945 odcinku "M jak miłość" nakryty Artur od razu posunie się do kolejnego kłamstwa i nie przyzna się przed rodziną, że to Joanna (Dominika Sakowicz) tak bombarduje go wiadomościami. Ale Agnes mu w to nie uwierzy. A na dodatek wścieknie się na zakłamanego ojca!

- Naciągacze - okłamie wszystkich Artur.

Do tego stopnia, że w 1945 odcinku "M jak miłość" już dłużej nie wytrzyma i da temu upust! Agnes przed całą rodziną wyrzuci, co myśli na temat niewiernego Artura, czym od razu wzbudzi uwagę Marysi. Tyle tylko, że zrobi to w formie pytającej w kierunku Basi, przez co tak naprawdę nikt nie zorientuje się, o co tak naprawdę chodzi!

- A jak jest osoba, która nie dotrzymuje obietnic? To kłamca. Raczej oszust. A jak będzie nawałnica? Albo nie. Nadchodzi burza? - zacznie dopytywać ją Rotke.

Mostowiakowie nie domyślą się prawdy o kolejnym romansie Rogowskiego w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W przeciwieństwie do Artura, który w 1945 odcinku "M jak miłość" od razu wymownie spojrzy się na córkę. A ona odwzajemni mu ten wzrok. Ale na szczęście, dla niego nic więcej nie zrobi.

Co prawda, w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia podchwyci temat, ale zacznie wypytywać o coś bardziej optymistycznego, przez co jego sekret dalej nie wyjdzie na jaw! Jednak już tylko do czasu!

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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