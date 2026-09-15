M jak miłość, odcinek 1941: Marysia sprowadzi do Grabiny Mateusza i jego przyjaciół. Wtedy dojdzie do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

Tragiczne skutki bójki Mateusza i Janka w 1941 odcinku "M jak miłość"

Intryga młodych żołnierzy w 1941 odcinku "M jak miłość" źle się dla nich skończy! Mateusz i Janek pobiją się z chłopakiem, z którym na randkę w ciemno umówi się Matylda (Klementyna Lamort). "Przystojniak" okaże się zwykłym hejterem, który będzie prześladował Matyldę, ośmieszał ją w sieci, umieszczając w sieci filmik, że jest za gruba. Ale zakochany w przyjaciółce Janek tak tego nie zostawi. By dać mu nauczkę, wciągnie w swój plan Mateusza.

Wściekły Janek w 1941 odcinku "M jak miłość" namierzy szybko podłego hejtera. Udając dziewczynę, umówi się ze "przystojnym amantem" w bistro. A Mateusz pojedzie na randkę razem z przyjacielem – pilnując, by Janek ten nie zrobił niczego głupiego. Na miejscu sytuacja szybko jednak wymknie się spod kontroli. Mostowiak i Winiar wdadzą się w bójkę, podczas której Janek upadnie na podłogę i uderzy się w głowę.

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Janek straci wzrok w 1941 odcinku "M jak miłość". Marysia ruszy na ratunek!

Tego dnia w 1941 odcinku "M jak miłość" Marysia zaprosi Mateusza z przyjaciółmi do Grabiny, licząc na to, że wizyta Mostowiaka i młodych żołnierzy poprawi humor Barbarze (Teresa Lipowska), która będzie przybita tym, co ostatnio dzieje się w jej rodzinie. Podczas tej wizyty w domu Mostowiaków, Janek zacznie mieć problemy ze wzrokiem i to poważne. W czasie spaceru z Matyldą po Grabinie nagle przestanie ją widzieć.

- Coś dziwnego dzieje się z moimi oczami… Widzę jakieś pyłki, coś mi fruwa przed jednym okiem...

Na pomoc Jankowi w 1941 odcinku "M jak miłość" ruszy Marysia, która jest świetną pielęgniarką. Od razu stanie się dla niej jasne, że stan przyjaciela Mateusza może być naprawdę. Rogowska uświadomi Jankowi,że liczy się każda minuta, bo może nawet stracić wzrok!

- Musicie jechać na SOR… i to już! Jeśli dojdzie do odwarstwienia siatkówki, konieczna będzie natychmiastowa operacja!

W finale 1941 odcinka "M jak miłość" Janek z pomocą Mateusza, Matyldy, Majki (Matylda Giegżno) oraz brata, Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski) dotrze do szpitala, gdzie zajmie się nim lekarz. Jaką diagnozę usłyszy Janek? Na szczęście nie grozi mu trwała ślepota!

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kolejna tragedia w Grabinie i fatalny finał bójki! Straci wzrok?