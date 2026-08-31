M jak miłość. Janek straci wzrok w nowym sezonie! Przyjaciel Mateusza po bójce o dziewczynę będzie niewidomy

Marysia w 1941 odcinku "M jak miłość" zaprosi Mateusza i jego przyjaciół do Grabiny

W 1941 odcinku „M jak miłość” Maria (Małgorzata Pieńkowska) ponownie zaprosi do Grabiny Mateusza oraz jego znajomych. Rogowska będzie miała w tym swój cel, bo po cichu będzie liczyć na to, że obecność młodych poprawi humor Barbarze (Teresa Lipowska).

Maria szybko zauważy jednak, że jej wnuk sam będzie potrzebował pocieszenia. Mostowiakowa zorientuje się, że Mateusz znów jest zakochany i ma złamane serce. Co ciekawe, tym razem nie będzie chodziło o Bognę (Sherazade Wolff), z którą właśnie się rozstanie. Barbara odkryje, że uczucia wnuka wciąż będą związane z Majką (Matylda Giegżno)...

Janek stanie w obronie Matyldy, co w 1941 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do dramatu!

W tym samym czasie dojdzie do wydarzeń, które całkowicie zmienią życie Janka. Przyjaciel Mateusza stanie w obronie Matyldy (Klementyna Lamort), która zostanie potraktowana w wyjątkowo brutalny sposób przez poznanego wcześniej chłopaka. Mężczyzna umówi się z żołnierką na randkę, a później zamiast zachować się wobec niej w porządku, upokorzy ją w internecie. Janek nie będzie mógł przejść obok tego obojętnie. Gdy dowie się, co spotkało Matyldę, postanowi zareagować i skonfrontuje się z jej znajomym.

Bójka skończy się tragedią. Janek straci wzrok w 1941 odcinku "M jak miłość"

Konfrontacja szybko wymknie się spod kontroli. Janek wdaje się w bójkę z chłopakiem, który wcześniej upokorzył Matyldę. W ferworze starcia dozna urazu głowy. Początkowo nikt nie będzie jeszcze zdawał sobie sprawy z tego, jak poważne okażą się jego konsekwencje. W 1941 odcinku „M jak miłość” sytuacja nagle stanie się dramatyczna. Janek straci wzrok! Niespodziewana utrata widzenia będzie szokiem zarówno dla niego, jak i jego bliskich. To, co zacznie się od próby obrony Matyldy, skończy się dla Janka poważnym problemem zdrowotnym i może całkowicie odmienić jego dalsze życie. Kolega Mostowiaka otrzyma natychmiastowe wsparcie i może jeszcze nie wszystko stracone...

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie