M jak miłość, odcinek 1935: Sowiński zwabi Kasię i zaciągnie do łóżka! Przerażający finał randki - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Sensacyjny koniec 1935 odcinka "M jak miłość"! Kasia zgodzi się na seks z Aleksandrem Sowińskim, byle tylko dyrektor kliniki nie powiedział Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz), że to Jakub jest ojcem jej córki Zosi. Jak do tego dojdzie, że Sowiński zmusi Kasię do intymnego spotkania w jego domu, randki, która ma się skończyć w łóżku?
Sowiński pozna tajemnicę Kasi od Sokołowskiej w 1935 odcinku "M jak miłość"
Zacznie się od tego, że w 1935 odcinku "M jak miłość" bezwzględny szef podsłucha kłótnię Kasi z Anką Sokołowską przed kliniką, a potem zaoferuje pijanej szantażystce pomoc. Zabierze Sokołowską na drinka do baru i tam wyciągnie z niej prawdę o ojcu dziecka Kasi, o zamianie wyników testu DNA na ojcostwo, które laborantka robiła na zlecenie lekarki. W ten sposób Sowiński zdobędzie potężną broń przeciwko Kasi, narzędzie do szantażu, żeby zrobić z niej swoją kochankę.
Sowiński szantażem zaprosi Kasię na randkę w 1935 odcinku "M jak miłość"
Niespodziewany telefon od Sowińskiego w 1935 odcinku "M jak miłość" przerwie zabawy Kasi z córką, zburzy doszczętnie jej pozorne, rodzinne szczęście. Dyrektor kliniki od razu przejdzie do rzeczy. Bez ogródek zaprosi Kasię na randkę, nie biorąc pod uwagę odmowy zamężnej lekarki.
- Dobry wieczór pani Katarzyno, Aleksander Sowiński z tej strony. Nie dzwonię za późno? Szczerze powiem, że bardzo się ucieszyłem, kiedy dzisiaj panią zobaczyłem w klinice. Już dawno chciałem się z panią spotkać. Znajdzie pani czas? Może być nawet teraz...
- Chyba pan zwariował - Kasia uzna zaproszenie Sowińskiego za żart.
- Nie, wręcz przeciwnie! To co? Przyjedzie pani do mnie? Czy ja mam przyjechać do państwa i porozmawiać z pani mężem na temat państwa córki? Czy raczej pani córki? Bo jak wiadomo ojcem jest ktoś zupełnie inny, prawda? - Aleksander szantażem zmusi Kasię do uległości.
W oczekiwaniu na wizytę Kasi w 1935 odcinku "M jak miłość" opróżni pół butelki wina, a słysząc dzwonek do drzwi, rozepnie koszulę. Z ohydnym uśmieszkiem na ustach powita Kasię i zaprosi ją do środka, żeby nie miała wątpliwości, jak się skończy ich randka.
Kasia zostanie kochanką Sowińskiego w 1935 odcinku "M jak miłość"
- Wiedziałem, że przyjdziesz... - Kasia z odrazą spojrzy na Sowińskiego, ale będzie gotowa na wszystko, nawet na seks z szefem, żeby ten jej nie wydał.