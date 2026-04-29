M jak miłość, odcinek 1935: Martyna zrozumie, że zakochała się w Jakubie. Nie przewidzi jednego. I tak nie będą razem?

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To już pewne! Martyna kocha Jakuba i przyzna się do tego w 1935 odcinku "M jak miłość". Nie chodzi o zwykłą przyjaźń, która oczywiście także jest silnym połączeniem emocji dwóch osób. Do Wysockiej wreszcie dojdzie, że kocha Karskiego w sposób romantyczny. Co z tym zrobi?

Martyna kocha Jakuba. Prawda wyjdzie na jaw w 1935 odcinku "M jak miłość"

Martyna z Jakubem wiele razem przeszli. Byli dla siebie wielkim wsparciem podczas rozpadu nieudanej relacji lekarki z Marcinem (Mikołaj Roznerski), oraz w trakcie rozwodu Kasi z Jakubem. To Karska zdradziła męża, odeszła do Mariusza (Mateusz Mosiewicz), a potem chyba nieco żałowała swojego czynu. Nie ma co się dziwić, bo detektyw zawsze umie zachować się z klasą. Nie jest mściwy i mimo wszystko troszczył się o byłą partnerkę w okresie jej ciąży. Nadal nie ma pojęcia, że Kasia urodziła jego córkę. To on jest ojcem Zosi, a nie Mariusz.

Natomiast Martyna długo myślała o Marcinie, ale te uczucia stopniowo wygasały. Sama zagrzewała Chodakowskiego do walki o małżeństwo, po czym zrozumiała, że już nie kocha Marcina. To był przełom, który będzie miał dalsze konsekwencje.

W 1935 odcinku "M jak miłość" Martyna przyzna się przed samą sobą, że kocha Jakuba. Nie jako kolegę, dobrego przyjaciela i powiernika sekretów. To oczywiście też się liczy, ale Wysocka zda sobie sprawę, że Karski jest kimś więcej. Mężczyzną, z którą chciałaby budować związek.

Maryna wyzna Jakubowi, co czuje?

Czy Wysocka powie Jakubowi prawdę o swoich romantycznych uczuciach? Przecież mówili sobie, że nic nie złamie ich przyjaźni, że są na kumpelskiej stopie zażyłości i niech tak zostanie... Obecnie emitowany sezon "M jak miłość" zbliża się do końca sezonu, więc całkiem możliwe, że relacja Martyny i Jakuba będzie miała szansę się rozwinąć dopiero po wakacjach 2026.

Ważnym wątkiem jest to, że tajemnica o ojcostwie się sypie. Prawdopodobnie Jakub w końcu dowie się, że jest biologicznym tatą córki Kasi. To może w jakiś sposób przekreślić budowanie ewentualnego związku z Martyną.