M jak miłość, odcinek 1935: Martyna wyjawi, czemu nie zwiąże się z Jakubem! Tylko dlatego nigdy nie będą razem? - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku „M jak miłość” Jakub zjawi się u Martyny przed imprezą ich chrześniaczki Zuzi. Karski zastanie Wysocką w trakcie ostatnich przygotowań, które mocno ich do siebie zbliżą, gdy lekarka się oparzy, a detektyw znów otoczy ją troską. Między przyjaciółmi ponownie zrobi się gorąco i właśnie wtedy Martyna zda sobie sprawę, że zaczęła czuć do Jakuba coś więcej.

Oczywiście, w pierwszej chwili w 1935 odcinku „M jak miłość” Wysocka zareaguje złością. Do tego stopnia, że nawet pogoni Karskiego i na imprezę do Agaty i Sławka zdecyduje się pojechać sama, czym mocno zaskoczy swoją przyjaciółkę, gdy zobaczy, jak z auta wysiada tylko ona!

- Super, że jesteście. Tak, myślałam, że to wy, bo Sławek słyszał samochód - rzuci na powitanie Agata, a po chwili zapyta - Gdzie jest Kuba?

Martyna powie Agacie, co zrobiła Jakubowi w 1935 odcinku „M jak miłość”!

Wtedy w 1935 odcinku „M jak miłość” Martyna otworzy się przed swoją przyjaciółką i przyzna się jej, co zrobiła, czym jeszcze bardziej zszokuje Agatę. Szczególnie, gdy jeszcze pozna motywacje Wysockiej, które jednak wzbudzą u niej zupełnie inne odczucia niż u jej przyjaciółki.

- Nie wiem, może jestem idiotką, ale chyba pogoniłam swojego najlepszego przyjaciela - przyzna jej się Martyna.

- Dlaczego? - zdziwi się Agata.

- Bo dziś poczułam, że się w nim zakochuję - wyzna jej Wysocka.

- No to super. W końcu, no - ucieszy się jej przyjaciółka.

Tyle tylko, że w 1935 odcinku „M jak miłość” Wysocka nie podzieli jej entuzjazmu. A to dlatego, że nie będzie mogła związać się z Jakubem, który wciąż będzie kochał swoją byłą żonę Kasię (Paulina Lasota). I choć Karscy nie będą już razem, to jednak uczucia detektywa wciąż będą przy jego niewiernej i zakłamanej byłej żonie.

- Nie w końcu, nic nie rozumiesz. Nie chcę się znowu zakochiwać w facecie, który kocha inną kobietę. Nie chcę, żeby mnie znowu bolało. I obiecałam sobie, że nie będę już jadła resztek z niczyjego stołu - powie Martyna, po czym ucieknie.

Przyjaciółce zrobi się żal nieszczęśliwie zakochanej Wysockiej w 1935 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1935 odcinku „M jak miłość” Agata za wszelką cenę spróbuje zatrzymać swoją przyjaciółkę. Szczególnie, że dopiero wtedy zrozumie, o co tak naprawdę jej chodzi. Tym bardziej, że doskonale będzie pamiętała, jak długo Martyna leczyła złamane serce po Marcinie (Mikołaj Roznerski), który wówczas wybrał swoją wcześniejszą ukochaną Kamę (Michalina Sosna).

A teraz w 1935 odcinku „M jak miłość” choć sytuacja raczej się nie powtórzy, bo przecież Kasia wybierze Mariusza (Mateusz Mosiewicz), to jednak uczucia Jakuba do niej wciąż będą żywe. A ona nie będzie chciała być jedynie kołem zapasowym i lekiem na złamane serce Karskiego. Szczególnie, że tu jeszcze wciąż będzie mogło wiele się zdarzyć, gdyby detektyw w końcu poznał prawdę o swojej córce Zosi!

- Martyna, poczekaj... - poprosi ją Agata.

