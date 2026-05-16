M jak miłość, odcinek 1935: Marcin odepchnie napaloną szefową! Elżbieta nie odpuści i opracuje diaboliczny plan - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Uwiedzenie Marcina to jedyny cel Elżbiety Domańskiej, która w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie gotowa na wszystko, aby zaciągnąć Chodakowskiego do łóżka. Nie uda jej się to podczas "służbowej" podróży do Turcji. Ochroniarz okaże się wyjątkowo oporny na wdzięki pani prezes. Za każdym razem będzie ją odprowadzał grzecznie do pokoju w luksusowym hotelu i wracał do siebie. Elżbieta uwielbia jednak wyzwania! Im bardziej Marcin się jej opiera, tym ona bardziej go pragnie.

Nie przegap: M jak miłość. Koniec sezonu nerwowy dla Doroty i Bartka! Od tej decyzji sądu zależy, czy Franek będzie oficjalnie ich synem - ZDJĘCIA

Marcin straci cierpliwość do Elżbiety w 1935 odcinku "M jak miłość" po tym, co odstawi tym razem

Żeby w 1935 odcinku "M jak miłość" zwabić Marcina do swojego domu, Domańska będzie udawała kontuzję nogi. Niby poślizgnie się na chodniku przed firmą. Chodakowski od razu zawiezie szefową do kliniki Olka (Maurycy Popiel), który po wstępnym badaniach postawi diagnozę, że pani prezes symuluje kontuzję! Właśnie wtedy Marcin straci cierpliwość i zapowie Elżbiecie, że nie ma na co liczyć.

- Oj pani prezes, do niczego nie jestem pani potrzebny. Mam dla pani przykrą wiadomość. Znowu nie wyszło.

- Chyba nie rozumiem?

- Doskonale pani rozumie... Jest pani naprawdę wyjątkową kobietą. Niedziwne, że jest pani na szczycie. Ale ktoś, kto ma taką determinację, jest tak inteligentny, musi być na szczycie. Ale marnuje pani energię na coś, co z góry jest przegrane. Rozdrabnia się pani, bez sensu. Polecam tę energię przekazać na coś innego lub komuś innemu. Do widzenia - Marcin pożegna się z Domańską i zostawi ją samą w rezydencji.

Okrutny plan Elżbiety i jej przyjaciółki w 1935 odcinku "M jak miłość"! Upozorują zdradę Marcina dzięki AI

Kolejna porażka rozwścieczy Elżbietę, która jednak w 1935 odcinku "M jak miłość" się nie podda. Razem ze swoją przyjaciółką Klarą (w tej roli Aleksandra Kisio) opracuje diaboliczny plan. Ta z kolei dojdzie do wniosku, że skoro Marcin jej nie chce, to musi zrobić wszystko, żeby Kama go zostawiła.

- To co? Mam się poddać? Szkoda... Takie piękne, męskie ciało - Domańska będzie się zachwycała ochroniarzem przy Klarze.

- Kto mówi, że masz się poddać? Okej, teraz rzeczywiście nie masz szans, ale jak żona spuści go ze schodów, to kto wie...

- Czuję, że masz jakiś pomysł...

- Może i mam. Jeden z najlepszych specjalistów AI w Polsce. Oczywiście jest piekielnie drogi, ale potrafi wyczarować wszystko, każdą rzeczywistość. Na przykład pikantny seks pana Chodakowskiego z młodą, fajną dziewczyną... Wyobrażasz sobie wkurzenie tej fryzjereczki?

- Stylistki fryzur - poprawi ją z drwiną w głosie Elżbieta.

- Dobra. Umów mi z tym swoim informatykiem. Zobaczymy, co potrafi. Swoją drogą to może być bardzo zabawne - Domańska postanowi wcielić w życie diaboliczny plan sfingowania zdrady Marcina.

M jak miłość. Szefowa Marcina będzie chciała go uwieść! Oto co zrobi Elżbieta, by zdobyć męża Kamy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.